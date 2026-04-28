Trúng Vietlott hơn 91 tỷ đồng nhờ mua vé số theo phong thủy

Ngày 28/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 cho ông Đ.T, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Ninh Bình. Giá trị giải thưởng là 91,8 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chia sẻ về cách chọn số, ông cho biết với mỗi sản phẩm, ông đều tự xây dựng cho mình các bộ số phong thủy và duy trì mua các dãy số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, đồng thời tạo thành thói quen khi tham gia dự thưởng.

Ông cũng chia sẻ thêm rằng, bên cạnh yếu tố giải trí, việc mua vé Vietlott còn là một cách để đóng góp vào ngân sách nhà nước và xã hội.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Đ.T cho biết khi đó đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông cảm thấy bất ngờ và chưa tin đây là sự thật.

Ngay sau đó, ông đã chia sẻ thông tin với vợ. Cả 2 vợ chồng ông đều cần thêm thời gian để kiểm tra lại và xác nhận thông tin. Sau khi đối chiếu kỹ, ông bà mới tin rằng mình đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 1 giá trị hơn 91 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.T cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và dành dụm cho cuộc sống lâu dài trong tương lai.

Khách hàng đeo mặt nạ nhận giải (Ảnh: Vietlott).

Theo quy định, ông Đ.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 9,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của chủ nhân giải Jackpot lần này khoảng 83 tỷ đồng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Năm ngoái, công ty xổ số này thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng xổ số với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, Vietlott trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ các chi phí, công ty dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 440 tỷ đồng.