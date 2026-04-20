Bộ Tài chính: Sẽ sáp nhập các công ty xổ số trên địa bàn tỉnh, thành phố

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh xổ số đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Cơ quan soạn thảo đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt cho lực lượng công an, chủ tịch UBND cấp tỉnh và giám đốc sở tài chính. Mức xử phạt tối đa được đề xuất lên tới 100 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, tại Nghị định hiện hành, thẩm quyền xử phạt hành chính được quy định cho các chức danh thanh tra tài chính. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức bộ máy Nhà nước không còn các chức danh này, do đó cần thiết phải bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các chức danh nói trên.

Dự thảo lần này đề xuất phân cấp cụ thể cho lực lượng công an. Theo đó, chiến sĩ công an nhân dân được quyền phạt cảnh cáo; trưởng công an cấp xã có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền tối đa 50 triệu đồng, tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc các cục và trưởng phòng công an cấp tỉnh được phạt đến 80 triệu đồng. Giám đốc công an cấp tỉnh và cục trưởng các cục có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, kèm theo các biện pháp xử lý bổ sung.

Dự thảo cũng bổ sung thẩm quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo đề xuất từ cơ quan soạn thảo, người đứng đầu chính quyền địa phương có thể phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật và đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn. Thẩm quyền đình chỉ được áp dụng đối với các vi phạm liên quan đến in ấn, phát hành vé, loại hình sản phẩm hoặc hoạt động khuyến mại trên địa bàn.

Trong khi đó, giám đốc sở tài chính có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đề xuất công an xử phạt đến 100 triệu đồng vi phạm kinh doanh xổ số (Ảnh: Ngọc Linh).

Đến nay, cả nước có 64 doanh nghiệp nhà nước đang kinh doanh xổ số, bao gồm 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Các doanh nghiệp này đều theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hiện cả nước đã giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính trước đó cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với các tỉnh, thành phố về việc sáp nhập, hợp nhất các công ty xổ số trên địa bàn thành một công ty. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ ban hành lịch biểu phát hành mới để phù hợp với thực tiễn.