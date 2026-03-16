Ngân hàng chạy đua huy động vốn: Lãi đặc biệt đã chạm mốc 9%/năm

Tuần qua, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục có nhiều biến động khi một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là nhóm trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến cập nhật tuần qua, lãi suất kỳ hạn một tháng trên thị trường hiện dao động trong khoảng 3-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước chi phối duy trì mức thấp, khoảng 3-3,2%/năm.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết quanh mức 4,5-4,75%/năm. Mức trần 4,75%/năm hiện được áp dụng tại khá nhiều đơn vị như BaoVietBank, BVBank, OCB, TPBank, PGBank, VPBank…

Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến trong khoảng 4-4,75%/năm, sát mức trần 4,75%/năm áp dụng với tiền gửi dưới 6 tháng. Nhiều ngân hàng tư nhân cũng đã niêm yết mức trần này.

Với kỳ hạn 6 tháng, sự chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng bắt đầu rõ rệt hơn, dao động từ khoảng 4,5-7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như PGBank với 7,1%/năm, Techcombank khoảng 6,85%/năm, trong khi Bac A Bank và LPBank ở mức 6,8%/năm. Ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì lãi suất thấp hơn, phổ biến từ 4,5-5,7%/năm.

Mặt bằng lãi suất kỳ hạn 9 tháng phổ biến từ 5,3-6,8%/năm. Còn kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng đã tiến sát hoặc vượt ngưỡng 7%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện dao động từ khoảng 5,3-7%/năm.

Bên cạnh mặt bằng lãi suất thông thường, một số ngân hàng đang triển khai các gói tiền gửi với lãi suất đặc biệt lên tới 7-9%/năm, song đi kèm điều kiện về số tiền gửi lớn.

Cụ thể, MSB áp dụng mức 9%/năm cho khách hàng mở mới sổ tiết kiệm kỳ hạn 12-13 tháng với số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

PVcomBank cũng đang niêm yết lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng nếu số dư đạt tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngân hàng số Vikki Bank đưa ra mức 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên với số tiền tối thiểu 999 tỷ đồng….