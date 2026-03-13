Thêm ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiết kiệm ở đâu lãi cao nhất?

6 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng

Sau hơn 3 tháng giữ nguyên, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tăng mạnh lãi suất huy động từ hôm nay, với mức tăng cao nhất tới 1,1%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm; kỳ hạn 2-5 tháng đồng loạt lên 4,75%/năm - mức trần đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Các kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết 6,4%/năm, tăng 0,15-0,2%/năm. Kỳ hạn 12-13 tháng lên 6,6%/năm, tăng 0,3% so với trước đó kỳ hạn 15 tháng đạt 6,7%/năm, tăng 0,4% và kỳ hạn 18 tháng lên 6,8%/năm, tăng 0,5%.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 24-60 tháng tăng lên 6,9%/năm, trong đó kỳ hạn 60 tháng tăng mạnh nhất tới 1,1%/năm.

Với sản phẩm tiết kiệm truyền thống, lãi suất cao nhất được niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng. Ngoài ra, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng cũng tăng từ 7,1% lên 7,4%/năm.

NCB đồng thời triển khai nhiều chương trình cộng thêm lãi suất và ưu đãi cho khách hàng gửi tiền, khiến mức lãi suất thực nhận có thời điểm vượt 8%/năm.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB và NCB.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Gửi tiết kiệm kỳ hạn nào nhận lãi cao nhất?

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 13/3, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng hiện dao động khá rộng, từ 3-4,75%/năm tại phần lớn ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, VietinBank duy trì mức thấp, khoảng 3-3,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết quanh 4,5-4,75%/năm. Mức cao nhất 4,75%/năm đang được khá nhiều ngân hàng áp dụng như BaoVietBank, BVBank, OCB, TPBank, VPBank, PGBank hay NCB.

Với kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến nằm ở mức 4-4,75%/năm, sát mức trần 4,75%/năm theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng. Nhiều ngân hàng đang niêm yết mức trần này như BaoVietBank, BVBank, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, TPBank, VIB, VPBank… Trong khi đó, nhóm ngân hàng lớn vẫn duy trì lãi suất thấp hơn, chỉ khoảng 3,4-3,7%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bắt đầu có sự phân hóa mạnh, dao động từ khoảng 4,5% đến trên 7%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao đáng chú ý như PGBank (7,1%/năm), Techcombank (6,85%/năm), Bac A Bank và LPBank (6,8%/năm).

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp hơn, phổ biến từ 4,5-5,7%/năm.Mặt bằng lãi suất kỳ hạn 9 tháng hiện phổ biến từ 5,3-6,8%/năm. Nhiều ngân hàng như Bac A Bank, LPBank, PGBank hay NCB niêm yết quanh mức 6,4-6,8%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng lớn vẫn duy trì mức thấp hơn đáng kể, khoảng 4,5-5,7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại nhiều ngân hàng đã tiệm cận hoặc vượt 7%/năm. PGBank và MBV đang dẫn đầu với mức khoảng 7,2%/năm, theo sau là LPBank (7%/năm) và Techcombank (6,95%/năm). Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết trong khoảng 6-6,7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp hơn, khoảng 5,2-6%/năm.

Kỳ hạn dài 18 tháng ghi nhận mức lãi suất cao nhất thị trường hiện nay, dao động từ khoảng 5,3% đến trên 7%/năm. Một số ngân hàng dẫn đầu như LPBank (7,1%/năm), BVBank (7%/năm) và Bac A Bank (6,9%/năm). Phần lớn ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết quanh 6-6,8%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp hơn, khoảng 5,3-6%/năm.