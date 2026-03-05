Thêm ngân hàng tăng lãi suất huy động, nhiều kỳ hạn vượt 7%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động trực tuyến mới, trong đó tăng 0,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-12 tháng và tăng 0,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng tại ngân hàng này.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng được điều chỉnh lên 6,5%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó. Với mức này, VPBank hiện là một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm cho tiền gửi từ 6 tháng trở lên.

Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 13-36 tháng, lãi suất cũng được tăng thêm 0,2%/năm, lên mức 6,4%/năm.

VPBank hiện là ngân hàng thứ 3 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3, sau VietBank và Sacombank. Trước đó, các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 2 gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Sacombank, LPBank, Vietcombank, Techcombank, VietABank.

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Thành Đông).

Theo biểu lãi suất huy động ngày 5/3, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến giữa các ngân hàng hiện có sự phân hóa khá rõ theo từng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến dao động quanh mức 3-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank duy trì mức thấp hơn thị trường, chỉ từ 3-3,7%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết lãi suất cao hơn, phổ biến từ 4,3-4,75%/năm, trong đó mức cao nhất khoảng 4,75%/năm được ghi nhận tại một số ngân hàng như BVBank, OCB, PGBank, PVcomBank, SaigonBank, TPBank, VCBNeo, VIB và VPBank.

Đối với kỳ hạn 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất tăng mạnh, dao động chủ yếu trong khoảng 5,2-6,8%/năm. Nhiều ngân hàng đã đưa lãi suất vượt mốc 6%/năm ở kỳ hạn này như ABBank, Bac A Bank, BVBank, LPBank, MBV, NCB, OCB, Vikki Bank và VPBank. Trong đó, mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6 tháng hiện khoảng 7,1%/năm tại PGBank, tiếp theo là nhóm ngân hàng niêm yết quanh 6,8%/năm như Bac A Bank và LPBank.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động phổ biến nằm trong khoảng 5,2-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp quanh 5,2%/năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã nâng lãi suất lên 6%/năm trở lên. Đáng chú ý, một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao như MBV và PGBank cùng đạt 7,2%/năm, tiếp đến là LPBank với 7%/năm và Techcombank khoảng 6,95%/năm.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, lãi suất tiếp tục nhích lên, dao động từ khoảng 5,3-7,2%/năm. Nhóm ngân hàng dẫn đầu vẫn là MBV và LPBank với mức 7,2%/năm, tiếp theo là Bac A Bank (6,9%/năm) và BVBank, OCB, PGBank, PVcomBank trong khoảng 6,8%/năm. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức khoảng 5,3-6%/năm cho kỳ hạn này.