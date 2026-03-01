Lãi suất tăng liên tục, gửi tiền ngân hàng nào lãi cao nhất tháng 3?

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, trong tháng 2 vừa rồi, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi, gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Vietcombank, LPBank, Sacombank. Ngược lại, ACB, ABBank, và Techcombank là những ngân hàng giảm lãi suất huy động.

Mặt bằng lãi suất các ngân hàng ra sao trong tháng 3?

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến đến hiện tại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng cao nhất trên thị trường đang ở 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng áp dụng như OCB, PGBank, BaoVietBank, TPBank, VIB và VPBank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp hơn đáng kể, chỉ từ 3-3,2%/năm. Đáng chú ý, SCB niêm yết thấp nhất thị trường ở mức 1,6%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến ở mức 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Nhóm Big 4 tiếp tục duy trì vùng thấp, khoảng 3,4-3,7%/năm. SCB vẫn ở mức thấp nhất 1,9%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất bắt đầu “nóng” lên rõ rệt. PGBank dẫn đầu với mức 7,1%/năm. Theo sau là LPBank và Bac A Bank cùng niêm yết 6,8%/năm; MBV và Vikki Bank ở mức 6,5%/năm. Phần lớn các ngân hàng còn lại dao động trong khoảng 5,4-6,3%/năm. Trong khi đó, nhóm quốc doanh chỉ từ 4,5-5,7%/năm, còn SCB là 2,9%/năm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ hạn 9 tháng ghi nhận xu hướng tương tự kỳ hạn 6 tháng. PGBank tiếp tục dẫn đầu với 7,1%/năm, tiếp đến là LPBank và Bac A Bank ở mức 6,8%/năm. Mặt bằng chung toàn thị trường dao động 5,3-6,3%/năm. Big4 vẫn duy trì vùng thấp 4,5-5,7%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng là kỳ hạn cạnh tranh mạnh nhất. Mức cao nhất thị trường đạt 7,2%/năm tại PGBank và MBV. LPBank niêm yết 7%/năm; Bac A Bank 6,85%; một số ngân hàng khác như OCB, Vikki Bank ở mức 6,6%. Trong khi đó, Big4 chỉ dao động 4,5-6%/năm và SCB ở mức 3,7%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, mặt bằng cao tiếp tục duy trì. MBV dẫn đầu với 7,2%/năm; LPBank theo sau ở mức 7,1%/năm. Bac A Bank đạt 6,9%; OCB và PGBank cùng ở mức 6,8%. Phần lớn các ngân hàng còn lại dao động 5,7-6,2%/năm. Big 4 niêm yết lãi suất kỳ hạn này quanh 5,3-6%/năm, trong khi SCB chỉ 3,9%/năm.

Loạt ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm

Mặt bằng lãi suất huy động từ 7%/năm trở lên dần phổ biến tại nhiều ngân hàng. Các nhà băng niêm yết lãi suất từ 7%/năm ở nhiều kỳ hạn gồm Bac A Bank, BVBank, LPBank, MBV, OCB và PGBank.

Trong đó, Bac A Bank áp dụng 7-7,1%/năm cho kỳ hạn 6-36 tháng. BVBank niêm yết 7-7,1%/năm với kỳ hạn 18-24 tháng kèm chương trình dự thưởng. LPBank đẩy lãi suất lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn dài 24-60 tháng. MBV duy trì mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng và có thể cao hơn với khoản tiền lớn.

OCB hiện niêm yết mức cao nhất thị trường lên tới 7,3%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 36 tháng. Trong khi đó, PGBank áp dụng 7,1-7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 6-13 tháng.

Ngoài nhóm trên, nhiều ngân hàng khác dù không công khai mức trên 7%/năm nhưng vẫn cộng thêm lãi suất theo số tiền gửi, thậm chí có nơi ưu đãi thêm tới 2,5%/năm.