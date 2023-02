Nga yêu cầu ngân hàng trung ương đánh giá lạc quan về nền kinh tế

Nền kinh tế Nga đã rơi vào tình trạng căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, kéo theo hàng loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây làm ảnh hưởng đến doanh thu từ dầu khí của nước này.

Do đó, Ngân hàng trung ương Nga đã thẳng thắn đưa ra những đánh giá về nền kinh tế của nước này, thậm chí đôi khi trái ngược với những tuyên bố lạc quan từ Điện Kremlin.

Chính phủ Nga được cho là yêu cầu ngân hàng trung ương Nga đưa ra các đánh giá lạc quan hơn về nền kinh tế (Ảnh: Getty).

Nhưng điều này có thể sớm được thay đổi. Theo Bloomberg, các quan chức Nga được cho là đang yêu cầu Ngân hàng trung ương Nga đưa ra những đánh giá lạc quan hơn về nền kinh tế nước này.

Hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà phân tích của Bank of Russia - Ngân hàng trung ương Nga - do Thống đốc Elvira Nabiullina đứng đầu, đã đưa ra dự báo về "những cú sốc kinh tế mới" do dầu Nga bị áp giá trần ở mức 60 USD/thùng.

Trước đó, vào tháng 10/2022, nhóm nghiên cứu của ngân hàng này cũng cho biết hoạt động kinh tế của Nga đã bị đình trệ trong tháng 9. Theo Bloomberg, các quan chức cấp cao đã chỉ trích ngân hàng trung ương nghiên cứu không kỹ lưỡng các kỳ vọng của thị trường và đưa ra các dự báo quá bi quan và gây hoang mang.

Do đó, Ngân hàng trung ương Nga đang chuẩn bị cải thiện những dự báo này và đưa ra lộ trình nới lỏng tiền tệ trong những tháng tới, theo Bloomberg.

Phát biểu trên truyền hình mới đây, Tổng thống Nga Putin cho biết, nền kinh tế Nga có khả năng giảm 2,5% trong năm 2022 so với năm trước đó, nhưng vẫn khả quan hơn so với các dự đoán.

Để cho thấy sự lạc quan hơn về nền kinh tế, chính phủ Nga muốn ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Nga lo ngại, lạm phát sẽ tăng vọt nếu lãi suất giảm.

Nga đang bù đắp thâm hụt ngân sách bằng các khoản vay trong nước, vì vậy, lãi suất rất quan trọng đối với chính phủ nước này. Nguồn thu từ năng lượng sụt giảm cộng với chi tiêu quốc phòng tăng lên đã khiến thâm hụt ngân sách trong tháng 1 của Nga lên đến 1.760 tỷ rúp, tương đương 24,75 tỷ USD, chiếm đến 60% con số thâm hụt mà Nga dự kiến cho cả năm 2023.