Nên mua hay bán vàng?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội và TPHCM những ngày gần đây, người dân ồ ạt tới giao dịch, có những ngày ghi nhận cả trăm lượt xếp hàng chờ.

Cả trăm lượt xếp hàng kín tiệm vàng

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ghi nhận lượng vàng thu mua tăng so với những ngày trước khi nhiều người bán chốt lời.

Anh Quân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đem vàng đi bán khi giá rớt sâu. Lý giải quyết định bán ra lúc này, anh cho rằng việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ khiến xung đột Nga - Ukraine sớm chấm dứt, giá dầu hạ nhiệt. Anh tin rằng giá vàng khó tăng mạnh dưới thời tân Tổng thống Mỹ.

"Tôi cần tiền mặt để xoay xở cuộc sống và đầu tư vào kênh khác, để tiền ở vàng sợ lại giảm mạnh hơn, lãi chắc thấy mà còn lỗ", chị Ngọc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói. Chị đã đến cửa hàng ở Cầu Giấy để "chốt lời". Chị cho biết hôm qua, có cả trăm khách hàng cùng tới giao dịch, phải ngồi xếp hàng lấy số, chờ tới lượt.

Chị Ngọc cho rằng thời điểm cận Tết, nhiều người cần tiền để kinh doanh. Điều này sẽ khiến nhiều người có tâm lý muốn bán, khiến giá vàng khó tăng. "Bán ngay bây giờ trước khi giảm thêm", chị chia sẻ.

Tại trụ sở của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM), lượng khách những ngày này cũng tấp nập hơn. Có thời điểm cửa hàng trong tình trạng quá tải phiên sáng, phải hẹn khách hàng quay lại vào buổi chiều.

Chị Minh Ngọc (quận 3, TPHCM) thay vì bán vàng lại tranh thủ mua vào. Trước đây, việc mua vàng rất khó khăn khi cửa hàng thường xuyên thông báo hết hàng, khách phải hẹn lịch đặt trước thì nay, các cửa hàng sau khi mua lại được vàng của người dân đã có thể bán ra. Các cửa hàng lớn hầu hết đã có vàng bán sau nhiều ngày thông báo "cháy" hàng. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Dân trí, lực bán vẫn lấn át lực mua.

Anh Bùi Minh (quận 8, TPHCM) nói thấy giá vàng liên tục giảm, anh liền mang 4 chỉ vàng nhẫn đem bán tại một cửa hàng vàng tại khu vực gần chợ An Đông (quận 5, TPHCM). Thế nhưng, giá mua vào rất thấp, chỉ 7 triệu đồng, chưa kể bị trừ 160.000 đồng tiền gia công do vỏ bọc nhựa bị rách. "Tôi thậm chí lỗ do trước mua vàng nhẫn giá 8 triệu đồng/chỉ", anh Minh ngậm ngùi.

Ngoài những giao dịch chính thống, tại nhiều cửa hàng lớn cũng xuất hiện các cò "săn vàng", hễ có khách ở cửa hàng, những người này sẽ tiếp cận hỏi mua lại với giá chênh lệch cao hơn so với cửa hàng. Chưa kể giao dịch vàng cũng sôi động trên "chợ" mạng. Nhiều tài khoản đăng bài trong các nhóm giao dịch vàng với mức giá chênh so với giá được niêm yết ở cửa hàng. Có hội nhóm đã lên tới 100.000 thành viên.

Khách giao dịch vàng tại cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Ảnh: Mạnh Quân).

Vàng giảm giá liên tục

Diễn biến khách đổ xô giao dịch vàng xảy ra trong bối cảnh kim loại này xuống giá liên tục. So với giá mở phiên tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" 8 triệu đồng ở chiều thu mua và 7 triệu đồng ở chiều bán ra, hiện được niêm yết tại 80-83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn vàng miếng cũng ghi nhận giảm 7 triệu đồng ở chiều mua và 5,2 triệu đồng ở chiều bán ra, niêm yết tại 79,1-81,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi trước đó, vàng nhẫn có thời điểm lên kỷ lục 92 triệu đồng/lượng với hiệu suất sinh lời tới 40% từ đầu năm hay vàng miếng SJC có thời điểm hiệu suất sinh lời cũng lên tới 18%, vượt trội hơn nhiều kênh đầu tư.

Song hiện vàng trong nước giảm, có những phiên cả triệu đồng, cùng diễn biến thế giới. Kim loại quý quốc tế đang chịu sức ép trong ngắn hạn khi đồng USD tiếp tục đi lên và nhà đầu tư đánh giá việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ gây sức ép lên chính sách tài khóa và lãi suất của nước này.

Đồng thời, dòng tiền đổ vào vàng cũng đối diện với sức cạnh tranh cao hơn từ kênh tiền mã hóa, khi Bitcoin liên tục lập kỷ lục. Nhà đầu tư kỳ vọng chính sách dưới thời ông Trump sẽ tạo ra thời kỳ thuận lợi cho tài sản số này.

Chuyên gia: Giá vàng có khả năng giảm trong ngắn hạn

Ông Phan Huy Lê - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết ở góc độ tài chính cá nhân, vàng đóng vai trò là công cụ bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trước những biến động kinh tế, địa chính trị, nên việc mua vàng hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của mỗi nhà đầu tư.

Theo ông, nếu kinh tế chính trị ổn định, nhà đầu tư có thể nắm giữ 5% vàng trong tổng danh mục đầu tư. Ở bối cảnh ngược lại, nhà đầu tư có thể nâng tỷ lệ sở hữu vàng lên 10%.

Do tính chất bảo vệ của vàng, mỗi nhà đầu tư nên sở hữu vàng 5-10% tổng tài sản. Phần còn lại, nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư vào những lớp tài sản nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn như chứng khoán và bất động sản.

Ở Việt Nam hiện tại, chính trị ổn định, kinh tế tiềm năng, thị trường chứng khoán có thể duy trì xu hướng tăng đến 12% trong dài hạn. Còn đối với bất động sản, kênh đầu tư này tuy sẽ khó hơn so với 20 năm trước (tỷ suất sinh lời kỳ vọng sẽ thấp hơn), thế nhưng đây vẫn sẽ là lớp tài sản tích sản ưa thích và hiệu quả của nhiều nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào nhiều yếu tố bất định của tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước. Ví dụ, sắp tới xung đột địa chính trị giữa Ukraine - Nga thay đổi thì giá vàng khả năng cao sẽ giảm. Nếu có rủi ro địa chính trị xảy ra, giá vàng sẽ tăng mạnh.

Về dài hạn, trong bối cảnh kinh tế chính trị Việt Nam hiện tại, giá vàng tiếp tục xu hướng tăng trung bình vượt lạm phát 2-3%.

"Phố vàng" Trần Nhân Tông, nơi tập trung nhiều cửa hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc khoa Tài chính, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết việc đầu tư vào vàng cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố thị trường, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong bối cảnh hiện tại, vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn, nhưng cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp.

"Để quản lý rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc chỉ dành tối đa 10% tổng danh mục đầu tư cho vàng, tránh tập trung quá nhiều vào một loại tài sản", vị chuyên gia khuyên.

Nhìn về dài hạn, triển vọng chung của vàng vẫn tích cực, với khả năng tăng giá nếu các yếu tố hỗ trợ hiện tại tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị sau thời điểm ông Trump chính thức nhận bàn giao quyền lực vào cuối tháng 1/2025.

Theo ông Huy, người dân trừ khi có nhu cầu thực sự bức thiết thì cân nhắc mua vàng, nên tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đa dạng các kênh đầu tư để tối ưu hóa danh mục và quản trị tốt rủi ro.

Quyết định mua vàng nên dựa trên mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân. Giá vàng có khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn, nên việc nhà đầu tư chờ đợi mức giá thấp hơn có thể mang lại lợi ích. Tuy nhiên, người mua cũng cần thận trọng trước rủi ro khi muốn thanh khoản, vì có thể gặp khó khăn trong việc bán vàng. Điều này có thể dẫn đến việc không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng, và nếu giữ vàng quá lâu, từ chỗ có lãi, nhà đầu tư có thể chịu lỗ khi bán để thu tiền về.