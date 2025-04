Chân dung nhân vật đứng sau công ty của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Bên cạnh Lê Thành Công - "ông trùm" sở hữu hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, một nhân vật đáng chú ý khác là Lê Tuấn Linh, sinh năm 1989 - Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty Chị Em Rọt.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm mới thành lập Công ty Chị Em Rọt vào tháng 11/2024, Lê Tuấn Linh đã góp 15% vốn điều lệ, tương đương 750 triệu đồng.

Lê Tuấn Linh (ở giữa) thường xuyên xuất hiện trong hậu trường các buổi livestream bán hàng của Hằng Du Mục (Ảnh: FBNV).

Lê Tuấn Linh cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động, hậu trường các buổi livestream bán hàng của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Trên các trang mạng xã hội, nhân vật này tự giới thiệu bản thân là một chuyên gia trên nền tảng TikTok Shop, chuyên hỗ trợ doanh nghiệp, nhãn hàng lớn bán hàng thông qua livestream, tư vấn xây dựng chiến lược, nội dung thu hút khách hàng.

Trước Công ty Chị Em Rọt, Lê Tuấn Linh (thường trú tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) giữ vai trò là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hằng Du Mục Entertainment.

Doanh nghiệp này hoạt động từ tháng 6/2024 với vốn điều lệ 50 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Từ khi thành lập, doanh nghiệp chủ yếu quản lý, truyền thông, quảng cáo... các phiên livestream của Hằng Du Mục.

Thời điểm đầu năm 2024, Lê Tuấn Linh chủ yếu đóng vai trò trong việc tổ chức, vận hành và điều phối chuỗi livestream bán hàng của kênh TikTok Hằng Du Mục cùng một số cá nhân khác. Đến giữa năm 2024, nhân vật này mới thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cả Quang linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Lê Tuấn Linh chủ yếu đóng vai trò trong việc tổ chức, vận hành và điều phối chuỗi livestream bán hàng của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục (Ảnh: FBNV).

Trong buổi cung cấp thông tin chiều ngày 14/3 về lùm xùm kẹo rau củ Kera, Lê Tuấn Linh cũng xuất hiện với vai trò là đại diện Công ty Chị Em Rọt trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, mức giá bán của sản phẩm...

Trước đó, sau khi thành lập khoảng một tháng, Công ty Chị Em Rọt đã mở bán sản phẩm kẹo rau củ Kera, sản phẩm này được doanh nghiệp đặt hàng Công ty cổ phần Asia Life sản xuất. Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thực hiện nhiều phiên livestream trên kênh TikTok, quảng cáo về sản phẩm.

Sau đó, đầu năm nay, phát ngôn của Quang Linh Vlogs rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" trên một phiên livestream bán hàng gây tranh cãi và bị cho là quảng cáo sai sự thật. Quang Linh Vlogs đã đăng bài viết xin lỗi. Khi lùm xùm ngày càng lớn, Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân.

Sau đó, Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi này là 70 triệu đồng mỗi cá nhân. Họ cũng buộc phải cải chính thông tin với hành vi vi phạm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cũng bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm và công bố thông tin dinh dưỡng không chính xác. Đồng thời bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng và không thông báo về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo.

Liên quan vụ việc, Hoa hậu Thùy Tiên cũng bị phạt 25 triệu đồng do không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.