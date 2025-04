Vụ sản xuất kẹo rau củ Kera giả: Hé lộ thêm sản phẩm Asia Life đã sản xuất

Liên quan vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life, chiều 6/4, Đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã thông tin thêm về những sai phạm này.

Theo đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life, được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ Kera và có hành vi chỉ đạo thu mua nguyên vật liệu không đúng.

Cụ thể, nguyên vật liệu phải là bột rau được thu mua từ các nông trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, nhưng Phong lại chỉ đạo nhân viên mua sẵn bột rau có các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn từ 0,61 đến 0,75%, trong khi công bố là 28%. Kẹo Kera còn có chất sorbitol chiếm tỷ lệ 35% thành phần cùng các chất phụ gia khác song không được công bố cho người tiêu dùng biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngoài sản phẩm kẹo rau củ Kera, Công ty cổ phần Asia Life đã sản xuất gia công nhiều thực phẩm chức năng dạng viên nang cứng, bột, kẹo dẻo, dung dịch/gel/siro ứng dụng vào các sản phẩm như detox - giảm cân; miễn dịch, dinh dưỡng; dành cho bé; sinh lý; tiêu hóa; thực phẩm sấy… Thời gian hoàn thành gia công một sản phẩm dao động 15-25 ngày, tùy vào độ phức tạp và sản lượng.

Chẳng hạn, một sản phẩm tương tự kẹo rau củ Kera là kẹo rau cải Kale (cải xoăn) cũng do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất cho Công ty TNHH Châu Nhiên Farm đã ra mắt hồi tháng 11/2024. Đáng chú ý, kích thước và màu sắc của viên kẹo dẻo cũng tương tự viên kẹo rau củ Kera do Công ty Chị Em Rọt đặt hàng Công ty cổ phần Asia Life sản xuất.

Sản phẩm tương tự kẹo rau củ Kera là kẹo rau cải Kale (cải xoăn) cũng do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất cho Công ty TNHH Châu Nhiên Farm (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên một số trang thương mại điện tử, một hộp kẹo rau Kale này có giá hơn 339.000 đồng loại 45 viên. Ngoài ra, Công ty cổ phần Asia Life cũng sản xuất nước uống bổ sung từ cải Kale, trà trái cây sấy cho Công ty TNHH Châu Nhiên Farm.

Công ty TNHH Châu Nhiên Farm được thành lập vào tháng 6/2024, trụ sở tại quận Tân Bình, TPHCM. Đáng chú ý, công ty do bà Nguyễn Thị Thảo Nghi, sinh năm 2005, thường trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, trong đó bà Nghi góp 2,1 tỷ đồng, tương đương 70% vốn; bà Trịnh Nguyễn Hoàng Ngân góp 30% vốn còn lại, tương đương 900 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Công ty cổ phần Asia Life được thành lập vào tháng 1/2022, trụ sở tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thời điểm mới thành lập, ông Nguyễn Phong, sinh năm 1986, giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 7/2024, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Nguyễn Phạm Hồng Vy, sinh năm 1987.

Hiện, Asia Life có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó, ông Phong góp 2,7 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ; bà Bùi Thị Thu Hà góp 1,8 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ; bà Vy góp 50% vốn còn lại, tương đương 4,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này tự giới thiệu sở hữu trang trại nguyên liệu được chứng nhận hữu cơ rộng 300ha, đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Và 5.000ha trang trại đạt chứng nhận Global GAP tại Tây Nguyên.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Asia Life chỉ sản xuất kẹo theo công thức được đối tác cung cấp, chứ không trực tiếp trồng rau như quảng cáo.

Trước đó, tại buổi họp thông tin ngày 14/3, ông Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt cho biết theo thông tin từ nhà máy, nhà máy Asia Life thu mua nguyên liệu đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

Rau củ quả sử dụng trong sản xuất được thu mua chủ yếu từ các cơ sở trồng trọt, vùng sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận. Nguồn nguyên liệu tươi được kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi đưa vào sản xuất.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.