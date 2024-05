NAPAS tiếp tục đồng hành cùng "Ngày không tiền mặt 2024"

Chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt 2024" được công bố tại họp báo ngày 28/5. Qua 5 năm triển khai, chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, giá trị tích cực của thanh toán không tiền mặt, góp phần định hình và củng cố thói quen, hành vi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi, tạo chuyển biến rõ nét về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế.

Tại họp báo, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số trong 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính tăng 39,06% về số lượng và 20,64% về giá trị. Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 56,57% về số lượng và 31,35% về giá trị, qua kênh Internet tăng tương ứng 48,81% và 25,73%, còn qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 58,7% và 33,12%.

Các đại biểu công bố chuỗi sự kiện "Ngày không tiền mặt 2024".

Nhằm truyền thông các giải pháp nâng cao an toàn, bảo mật của hệ thống thanh toán, sự kiện "Ngày không tiền mặt 2024" lựa chọn chủ đề "Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, bảo mật".

Bên cạnh giới thiệu các công nghệ thanh toán mới nhất, chương trình tập trung vào những nội dung liên quan đến vấn đề nâng cao bảo mật, an toàn của hạ tầng thanh toán, đảm bảo an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt nói riêng và các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số nói chung. Đồng thời, cũng nâng cao nhận thức, bảo vệ tốt hơn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ thanh toán số, ngân hàng số.

Liên quan đến nội dung về giải pháp phối hợp ngăn chặn các giao dịch gian lận, giả mạo, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó tổng giám đốc NAPAS cho biết: "Thời gian qua, NAPAS phối hợp Tiểu ban quản lý rủi ro - Hiệp hội Ngân hàng và các ngân hàng thành viên để đưa ra các giải pháp, trong đó NAPAS đang soạn thảo bộ quy trình phối hợp giữa NAPAS và các ngân hàng dựa trên nền tảng quy định pháp lý hiện nay. Theo đó, khi một ngân hàng phát hiện ra giao dịch mang tính chất gian lận, lừa đảo thì thông qua quy trình mà NAPAS và các ngân hàng thống nhất có thể thông tin ngay đến các ngân hàng được nhận tiền, từ đó các ngân hàng có hành vi tương ứng phù hợp với quy định của ngân hàng nhận tiền".

Trong hoạt động hưởng ứng sự kiện tại trung tâm thương mại Vincom, các đại biểu đã trải nghiệm thanh toán với thao tác chạm thẻ và vòng tay thanh toán NAPAS nhanh chóng, tiện lợi. Hoạt động nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hưởng ứng "Tháng khuyến mãi tập trung - mùa mua sắm" (Shopping Season) - hoạt động mới tại sự kiện năm nay.

Các đại biểu trải nghiệm thanh toán với thao tác chạm thẻ, hưởng ứng "Tháng khuyến mãi tập trung - mùa mua sắm" (Ảnh: Quang Định).

Đồng hành cùng sự kiện, NAPAS tiếp tục giới thiệu các xu hướng thanh toán mới như ứng dụng công nghệ AI giúp đảm bảo an toàn giao dịch thanh toán trực tuyến, giải pháp Tap to phone cho phép điện thoại di động thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ và giải pháp thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt BioPay.

Tại "Lễ hội không tiền mặt" diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 16/6, NAPAS sẽ triển khai nhiều chương trình quà tặng và trải nghiệm các phương thức thanh toán số; đồng thời hợp tác với các đối tác lớn gồm Highlands, Shopee và ngân hàng TPBank mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS.

Cụ thể, tại một số cửa hàng Highlands Coffee và cửa hàng nhượng quyền, từ 14h mỗi ngày, khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS sẽ được giảm 20.000 đồng với hóa đơn từ 49.000 đồng trở lên (dự kiến từ ngày 12/6 đến ngày 12/9).

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, khách hàng thanh toán đơn hàng có tổng trị giá từ 200.000 đồng trở lên bằng thẻ NAPAS tại website www.shopee.vn hoặc qua App trên thiết bị di động ShopeePay và Shopee qua cổng thanh toán ShopeePay sẽ nhận voucher giảm giá 50.000 đồng cho lần thanh toán tiếp theo (số lượng lên đến 42.000 voucher) dự kiến từ ngày 1/6 đến ngày 31/8.

Còn trên App hoặc website TPBank, khách hàng được tặng 10.000 đồng khi nạp tiền điện thoại thành công vào thứ tư hàng tuần (nạp tối thiểu 50.000 đồng), dự kiến áp dụng từ ngày 10/6 đến ngày 12/12.

Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 53 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ bắt đầu bằng 9704 do NHNN cấp. Thẻ ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV.

Hiện, thẻ NAPAS có thể thanh toán tại hơn 761.000 đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/ mPOS) của các ngân hàng trên toàn quốc. Thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến các hóa đơn trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID,...

Không chỉ trong nước, thẻ NAPAS có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc và dịch vụ rút tiền tại một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.