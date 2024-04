Nắng nóng có thể khiến kinh tế toàn cầu bốc hơi hàng nghìn tỷ USD

Các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn với cường độ gay gắt hơn là trạng thái thời tiết cực đoan do tình trạng nóng lên trên toàn cầu. Hiện tượng này không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn con người mà còn tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Điều này được phản ánh qua số người nhập viện gia tăng, hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng giảm mạnh, sản lượng nông nghiệp giảm và thậm chí gây thiệt hại trực tiếp tới hạ tầng cơ sở. Số người tử vong quá nhiều do nắng nóng cũng gây tổn thất lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho rằng ở nhiệt độ khoảng 33-34 độ C, một người lao động trung bình mất khoảng 50% sức lao động.

ILO dự báo các đợt nắng nóng vào năm 2030 có thể làm giảm hơn 2% số giờ lao động trên toàn cầu, tương đương với 80 triệu công việc toàn thời gian, gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 2.400 tỷ USD, cao gấp gần 10 lần so với mức thiệt hại năm 1995.

Thuyền mắc cạn trên sông Amazon (Ảnh: Reuters).

Theo cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức chưa từng thấy.

Nếu dự báo trên về El Nino của WMO chính xác thì nó có thể gây thiệt hại lên tới 3.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu trong vòng 5 năm tới, theo Science. Biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại kinh tế toàn cầu có thể lên tới 84.000 tỷ USD vào cuối thế kỷ 21.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho thấy, thiệt hại kinh tế của Singapore do tác động của nhiệt độ cao có thể tăng gần gấp đôi lên ngưỡng 1,64 tỷ USD vào năm 2035 so với năm 2018 do năng suất lao động suy giảm.

Theo CNBC, tình trạng nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao đã khiến năng suất trung bình của 4 lĩnh vực kinh tế lớn của Singapore bao gồm dịch vụ, xây dựng, sản xuất và nông nghiệp giảm 11,3% trong năm 2018.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và trái đất nóng lên, tình trạng này đang trên đà trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Việc suy giảm năng suất lao động của Singapore dự kiến sẽ tăng lên 14% vào năm 2035, dẫn đến thiệt hại kinh tế là 1,64 tỷ USD sau khi điều chỉnh theo lạm phát.