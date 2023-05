Nắng nóng thiêu đốt tại châu Á khiến nhiên liệu Nga đắt hàng

Nắng nóng gay gắt gần như bao trùm toàn bộ châu Á và không có dấu hiệu thuyên giảm. Nền nhiệt trung bình ở nhiều nước châu Á liên tục lập kỷ lục mới, điển hình là tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Lào. Phần lớn quốc gia trong khu vực đã trải qua cái nóng hơn 40 độ C trong tháng 4. Thậm chí, chỉ số nhiệt tại một số khu vực đã gần chạm ngưỡng nguy hiểm 54 độ C, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

Đợt nắng nóng kỷ lục này khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao, các quốc gia châu Á đang cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung than, khí đốt và dầu nhiên liệu. Để đảm bảo nguồn cung năng lượng, các nước ngày càng sẵn sàng mua nhiên liệu giá rẻ của Nga, nguồn nhiên liệu ngày càng trở nên hấp dẫn do bị phương Tây áp giá trần.

Để đối phó thời tiết nắng nóng đang diễn ra, một số nước trong khu vực đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe, đồng thời giảm chi phí sinh hoạt cho người dân như giảm giá điện, kêu gọi người dân tiết kiệm nước, cấm đốt nương rẫy, rút ngắn thời gian học tập, làm việc.

Một loạt quốc gia tại châu Á đang trải qua những tháng hè nắng nóng cực độ (Ảnh: Media Today).

Ông John Driscoll, Giám đốc của công ty năng lượng JTD Energy Services, nhận định rằng nơi tồi tệ nhất giữa lúc nhiệt độ như thiêu đốt này là Nam Á, đặc biệt là những quốc gia nghèo như Pakistan hay Bangladesh. "Khi bạn thậm chí còn không thể chăm lo những nhu cầu cơ bản của người dân thì sẽ rất khó để quan tâm đến các vấn đề quốc tế", ông nói thêm.

Xuất khẩu than nhiệt và khí đốt của Nga sang châu Á đã tăng rõ rệt trong năm nay. Khối lượng than xuất khẩu đạt 7,46 triệu tấn trong tháng 4, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Các lô hàng khí hóa lỏng (LNG) đến châu Á cũng tăng mạnh trong những tháng gần đây khiến nhiều quốc gia nghèo ở châu Á không thể mua loại nhiên liệu này.

Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu đến châu Á của dầu mazut, một loại dầu rẻ hơn dùng để sản xuất điện đã đạt đỉnh trong 2 tháng gần đây. Các chuyên gia ghi nhận rằng sức mua sẽ sớm tăng do El Nino gia tăng bất thường. Ấn Độ và Trung Quốc là 2 quốc gia mua năng lượng của Nga nhiều nhất, còn Hàn Quốc cũng chiếm tới 15% nguồn cung.

Theo bà Emma Li, chuyên gia tại công ty năng lượng Vortexa, Trung Đông gần đây cũng đã tăng cường mua dầu mazut và có thể sẽ tiếp tục trong mùa hè. Theo bà, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka có thể sẽ nhập khẩu thêm dầu nhiên liệu của Nga để sản xuất điện.

Trong tháng này, Pakistan tuyên bố muốn thanh toán dầu nhập khẩu từ Nga bằng đồng nhân dân tệ. Quốc gia trên đã đặt một lô hàng dầu thô bằng nhân dân tệ, nhưng rất muốn có một thỏa thuận dài hạn để mua nhiên liệu từ Nga bằng đồng tiền của Trung Quốc.

Theo ông Chris Wilkinson, chuyên gia về năng lượng tái tạo tại Rystad Energy, ngay cả Nhật Bản, dù không muốn tăng nhập khẩu từ Nga, cũng có thể mở rộng mua trong giới hạn hợp đồng hiện có để tiết kiệm chi phí. "Nhật Bản có thể xem xét mua thêm LNG từ Nga theo các hợp đồng dài hạn hiện có để tiết kiệm chi phí hơn so với mua trên thị trường giao ngay", ông giải thích.