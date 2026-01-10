Tổng thống Trump: Venezuela sẽ chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 9/1 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng với các lãnh đạo của một số công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới để thảo luận về tình hình Venezuela.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn họ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.

Cuộc họp cho thấy tầm quan trọng của dầu mỏ trong chiến lược của Tổng thống Trump đối với Venezuela, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela trong một cuộc đột kích vào thủ đô Caracas hôm 3/1.

“Chúng ta sẽ thảo luận về cách các công ty Mỹ vĩ đại này có thể giúp nhanh chóng tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ xuống cấp của Venezuela và đưa hàng triệu thùng dầu vào sản xuất để mang lại lợi ích cho Mỹ, người dân Venezuela và toàn thế giới”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc những công ty dầu mỏ nào sẽ được vào, những công ty nào chúng tôi sẽ cho phép vào”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump ca ngợi một thỏa thuận gần đây với các nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela nhằm cung cấp 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ, nơi nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ được trang bị đặc biệt để tinh chế loại dầu này.

Theo ông Trump, Venezuela đã đồng ý để Mỹ “ngay lập tức bắt đầu tinh chế và bán tới 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela, và việc này sẽ tiếp tục vô thời hạn”.

“Một trong những điều mà Mỹ sẽ nhận được từ việc này là giá năng lượng còn thấp hơn nữa”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết họ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn thu từ dầu của Venezuela trong thời gian dài để bảo đảm quốc gia này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời cũng muốn các tập đoàn dầu khí lớn khôi phục các mỏ dầu của Venezuela sau nhiều thập niên suy thoái.

Reuters đưa tin các công ty bao gồm Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh quyết liệt để giành được giấy phép của Mỹ nhằm tiếp cận nguồn dầu thô hiện có của Venezuela, nhưng các tập đoàn dầu mỏ lớn vẫn do dự trong việc cam kết đầu tư lớn và dài hạn vào Venezuela do chi phí cao và tình hình chính trị bất ổn.

Các nguồn tin trong ngành cho biết ổn định chính trị và an ninh là một trong những mối lo lớn nhất của các công ty khi cân nhắc đầu tư vào Venezuela.

Ông Trump nói rằng các công ty không cần nguồn tài trợ liên bang của Mỹ, nhưng “cần sự bảo vệ của chính phủ và an ninh của nhà nước” để có thể hoạt động an toàn tại quốc gia này.

Theo Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng các công ty dầu mỏ phần lớn sẽ sử dụng lao động Venezuela tại chỗ, bên cạnh người Mỹ.

Ông cũng gợi ý rằng việc sử dụng lao động địa phương sẽ là một lợi thế đối với các công ty, do họ quen thuộc với công việc, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela rất cao.

“Họ có rất nhiều công nhân giỏi. Tỷ lệ thất nghiệp của họ rất cao, và họ có những người lao động rất quen với việc khai thác dầu từ lòng đất”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc Mỹ sẽ cung cấp các bảo đảm an ninh như thế nào nếu không đưa quân đội Mỹ vào Venezuela, ông Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo và người dân Venezuela, và chúng tôi sẽ có một lực lượng rất an toàn, và họ cũng có thể mang theo một số lực lượng an ninh của riêng họ”.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ thu về hàng tỷ USD, thậm chí có thể là hàng nghìn tỷ USD từ việc bán dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính quyền lâm thời Venezuela đã đồng ý chuyển 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ. Ông cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được vì lợi ích của người dân 2 nước.

Ông cũng nói rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất như một phần của thỏa thuận với Washington liên quan đến việc bán dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”.

“Chúng tôi sẽ tiếp quản từ 30 đến 50 triệu thùng dầu. Chúng tôi sẽ bán số dầu đó trên thị trường, theo giá thị trường, chứ không phải với mức chiết khấu mà Venezuela từng phải chấp nhận. Số tiền thu được sau đó sẽ được xử lý theo cách mà chúng tôi kiểm soát việc phân bổ, sao cho mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”, ông nói.

Về phía Venezuela, chính quyền lâm thời dường như theo đuổi chính sách vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, một mặt kêu gọi hợp tác, mặt khác tuyên bố không khuất phục.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định không có thể lực bên ngoài nào đang điều hành Venezuela, đồng thời nêu rõ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt phải phục vụ cho sự phát triển quốc gia.