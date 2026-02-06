"Ông lớn" vàng bạc bất ngờ bán tháo, điềm báo nào cho thị trường?

Thị trường kim loại quý thế giới đang trải qua những phiên giao dịch đầy biến động trong tuần đầu tháng 2/2026. Tâm lý thận trọng bao trùm khi dòng tiền đầu cơ lớn phát đi tín hiệu rút lui tạm thời, thể hiện rõ nét qua động thái cơ cấu danh mục của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) hàng đầu.

Cá mập "quay xe" chốt lời

Trong phiên 3/2, quỹ SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất toàn cầu - đã bán ròng 3,7 tấn vàng. Sang phiên 4/2, quỹ này tiếp tục xả thêm hơn 1,4 tấn, nâng tổng lượng bán ròng sau 2 ngày lên hơn 5 tấn. Hiện SPDR Gold Trust vẫn nắm giữ gần 1.082 tấn vàng.

Không chỉ vàng, áp lực bán còn lan sang thị trường bạc. Sau khi mạnh tay chi gần 3 tỷ USD bắt đáy hồi đầu tháng 2, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) cũng đã đảo chiều bán ra trong 2 phiên liên tiếp.

Tổng giá trị bán ròng ước tính gần 500 triệu USD, tương đương khoảng 130 tấn bạc. Tính đến ngày 4/2, SLV đang nắm giữ gần 16.400 tấn bạc, với quy mô tài sản khoảng 47,7 tỷ USD.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc có nhịp hồi phục nhẹ sau cú giảm sâu mang tính lịch sử vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, đà phục hồi này tỏ ra ngắn ngủi, khi áp lực bán đang có dấu hiệu quay trở lại.

Vàng thỏi và bạc thỏi (Ảnh: Bloomberg).

"Hiệu ứng Kevin Warsh" và sức mạnh đồng USD

Giới phân tích nhận định, làn sóng bán tháo này không chỉ đơn thuần là hoạt động chốt lời kỹ thuật sau nhịp tăng nóng, mà còn phản ứng trước những biến số vĩ mô mới từ nền kinh tế số một thế giới.

Tâm điểm chú ý dồn vào sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu vừa qua đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Warsh từ lâu đã nổi tiếng với quan điểm "diều hâu", ủng hộ lập trường thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát và ổn định tài chính. Kỳ vọng về một Fed cứng rắn hơn trong nhiệm kỳ tới đã ngay lập tức thổi bùng sức mạnh của đồng bạc xanh. Chỉ số USD Index (DXY) bật tăng mạnh, gây áp lực giảm giá trực tiếp lên các tài sản được định giá bằng USD như vàng và bạc.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn mang gam màu tối. Theo các báo cáo mới nhất từ Goldman Sachs và Bank of America, thị trường vàng hiện tại đã thiết lập một mặt bằng cấu trúc mới, nơi vai trò của các nhà đầu cơ tài chính đang dần nhường chỗ cho các ngân hàng Trung ương.

Cả hai định chế tài chính này đều thừa nhận nhu cầu tích trữ vàng của khối ngân hàng Trung ương đang vượt xa mọi dự báo. Đây là dòng vốn mang tính chiến lược, dài hạn và ít nhạy cảm với các biến động giá ngắn hạn.

Xu hướng phi đô la hóa (de-dollarization) và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tại các nền kinh tế mới nổi đang tạo ra một "sàn cứng" cho giá vàng, hạn chế đà giảm sâu bất chấp áp lực từ lãi suất và đồng USD.