Mùng 1 Tết, chị em mua son đỏ mong cả năm đỏ như son

5 năm liên tiếp, Bảo Trâm (Hà Nội) - chủ shop thời trang online - đều làm việc xuyên Tết. Cô gửi đơn hàng cuối cùng cho khách vào 18h chiều 30 Tết và tiếp tục đăng bài bán hàng vào sáng sớm mùng 1.

Ngày thường, Trâm chủ yếu bán quần áo, giày dép. Trong 3 ngày Tết Nguyên đán mùng 1, mùng 2 và mùng 3, mặt hàng chủ yếu của Bảo Trâm là những thỏi son màu đỏ.

Trâm nói những năm gần đây, khách hàng của cô rất thích mua son đỏ vào những ngày đầu năm để lấy may. Thỏi son màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và vẻ đẹp của người phụ nữ. Do vậy, cô không thể bỏ qua cơ hội "chốt sale" lia lịa vào những ngày đầu năm mới.

Son là mặt hàng bán chạy trong những ngày đầu năm mới (Minh họa: Bảo Trâm).

Trâm nói thêm những ngày đầu năm, đa phần khách hàng đều dễ tính, không mặc cả, không bom hàng nên bán hàng rất thoải mái. "Hầu như ai nhắn tin hỏi giá là đều mua, ít người hỏi cho vui vì ai cũng sợ xui xẻo đầu năm. 3 ngày đầu năm mới doanh thu bằng cả tháng cộng lại nên tội gì không làm", Trâm kể.

Những ngày đầu năm, cô không thuê được shipper nên huy động người nhà vận chuyển giúp. Nếu khách hàng ở gần, cô ưu tiên vận chuyển trong ngày. Với những người ở xa, Trâm hẹn sẽ giao hàng khi các công ty vận chuyển làm việc trở lại. Những người này sẽ được giảm giá 5% nếu đồng ý chờ đợi.

Xuân Anh (Bắc Ninh) không đi chơi, không gặp gỡ bạn bè vào ngày mùng 1, mùng 2. Cô dành toàn bộ thời gian để đăng bài bán hàng và gửi hàng. Mặt hàng đắt khách nhất của Xuân Anh trong những ngày đầu năm là son đỏ, quần tất, nước hoa.

Bên cạnh những khách hàng tự mua cho bản thân, Xuân Anh nói cô có một lượng lớn khách hàng tìm mua làm quà tặng, gây bất ngờ cho bạn bè.

Ngoài bán hàng, Xuân Anh cung cấp dịch vụ gói quà, viết thiệp, trang trí hộp quà bắt mắt. "Tết nhận được quà ai chẳng thích. Nhiều khách tìm đến tôi để mua quà cho người thân đầu năm. Mấy ngày đầu năm mới bán hàng thích lắm", cô nói.

Thu Hiền (Hà Nội) kể nhiều năm trở lại đây, cô đều mua một thỏi son đỏ vào sáng sớm mùng 1 Tết để cầu may. Hiền không muốn đặt trước từ ngày 30 Tết vì theo cô, làm như vậy sẽ mất đi ý nghĩa. Hiền thường tìm đến các người bán hàng ở gần nhà để mua, như vậy cô sẽ nhận được hàng trong ngày.

"Thỏi son không cần đắt tiền nhưng miễn là son màu đỏ tươi. Chị em con gái cứ mua cái này đầu năm, vừa để cầu may mắn, vừa để mong một năm luôn xinh đẹp, tươi rói như thỏi son", Hiền chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Thu Hiền, để tránh xui xẻo đầu năm, người mua nên tìm đến các địa chỉ bán hàng uy tín, tránh mua của người lạ và tuyệt đối không chuyển khoản trước.

"Hãy nhận hàng rồi mới thanh toán tiền", cô khuyên. Bởi những năm gần đây, khi nhu cầu mua son vào ngày đầu năm mới tăng cao, không ít kẻ lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái. Do vậy, người tiêu dùng hãy thông thái, tìm mua của những địa chỉ quen thuộc.