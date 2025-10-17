Mua vàng trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản, không được dùng thẻ tín dụng

Nghị định 232/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10 quy định việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định này được xem là bước tiến lớn nhằm siết lại tính minh bạch trong lưu thông vàng miếng, hạn chế rủi ro rửa tiền và chuyển dòng tiền ngầm lưu chuyển qua kênh vàng.

Tuy nhiên, tại văn bản tổng hợp, giải trình ý kiến của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đưa ra ý kiến nhằm làm rõ hơn nội dung quy định này.

Đại diện DOJI, PNJ băn khoăn việc "thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên" được hiểu là giao dịch mua hoặc bán riêng lẻ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên hay là tổng giá trị các giao dịch mua và bán cộng dồn trong một ngày đạt từ 20 triệu đồng trở lên.

Theo DOJI, mức 20 triệu đồng có thể gây vướng mắc khi triển khai, vì khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong cùng ngày.

Tuy vậy, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, mức giá trị 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng là để tránh tình trạng “lách luật”, chia nhỏ giao dịch (dưới 20 triệu đồng) để không phải thanh toán qua tài khoản.

Giao dịch vàng tại một chi nhánh doanh nghiệp ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Cũng liên quan đến thanh toán với giao dịch vàng, PNJ đề nghị làm rõ phương thức thanh toán khi khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc qua bên trung gian thanh toán (như sàn thương mại điện tử, dịch vụ giao hàng thu hộ COD) có được xem là đáp ứng quy định “thanh toán qua tài khoản thanh toán” của khách hàng và doanh nghiệp hay không.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan quản lý làm rõ trường hợp khách hàng mua voucher (phiếu quà tặng có mệnh giá) qua trung gian hoặc tại bên bán, sau đó sử dụng hoặc tặng/trao đổi các phiếu này cho bên thứ 3 khác để nhận sản phẩm vàng thì có được xem là phù hợp với quy định thanh toán qua tài khoản hay không.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định tài khoản thanh toán là tài khoản liên kết không kỳ hạn của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sử dụng dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.

Như vậy, các phương thức thanh toán không qua tài khoản thanh toán là không đúng quy định của Nghị định 232.

Nói cách khác, với các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên, thanh toán bằng thẻ tín dụng, voucher… là không đúng với quy định mới.