Mua vàng SJC tại TPHCM phải đăng ký trực tuyến, Hà Nội vẫn bán tại cửa hàng

Các cửa hàng đang bán vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng tăng cao với hiệu suất sinh lời tốt kéo theo nhu cầu của không ít người dân. Hiện tại, giá vàng miếng giao dịch tại 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trong khi giá vàng nhẫn giao dịch tại 136-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây đều là ngưỡng kỷ lục của những mặt hàng này.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các cửa hàng kim loại quý đều có vàng để bán.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại các cửa hàng kinh doanh vàng tư nhân ở Hà Nội, không khí giao dịch những ngày này nhộn nhịp khác thường. Ngay từ sáng sớm, nhiều cửa hàng vàng tư nhân lớn đã chật kín người ra vào.

Với vàng nhẫn, phần lớn cửa hàng bán giới hạn mỗi khách một chỉ. Với vàng miếng, một số cửa hàng cá nhân có thể mua vàng miếng khi có khách vãng lai qua bán “chốt lời”. Một số cửa hàng khác yêu cầu khách đặt hàng, thanh toán trước và lấy giấy hẹn. Theo khảo sát, số người bán chỉ “nhỏ giọt”, phần lớn là người mua.

Các khách hàng được khuyến cáo cập nhật thông tin trên các trang chính thống trước khi đến cửa hàng mua để tránh phải xếp hàng dài.

Trong khi đó, theo thông báo của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC, từ hôm nay (8/10), khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC ở TPHCM sẽ phải đăng ký trước qua website của công ty và chỉ áp dụng tại 2 địa điểm là chi nhánh tại phường Bàn Cờ và phường An Nhơn.

Các thông tin bắt buộc đăng ký tài khoản mua vàng miếng là căn cước công dân (CCCD), họ tên, email, địa chỉ cư trú. Giá bán sẽ được tính tại thời điểm khách tới giao dịch. "Nếu thông tin của khách cung cấp khi đăng ký mua vàng có bất kỳ sai lệch nào, Công ty SJC có quyền từ chối giao dịch", thông báo nêu rõ.

Như vậy, khách mua vàng miếng tại Công ty SJC chi nhánh TPHCM sẽ dừng việc xếp hàng, lấy số chờ mua vàng như những ngày qua. Chỉ những người nào đăng ký mua vàng trực tuyến thành công mới tới chi nhánh hoặc trụ sở để nhận vàng.

Trong khi đó, khách hàng muốn mua vàng tại Công ty SJC ở các chi nhánh Hà Nội vẫn có thể đến giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, không phải lúc nào cửa hàng cũng có hàng bán. Nhiều thời điểm hết hàng, khách sẽ phải chờ có khách vãng lai đến bán “chốt lời” để công ty có hàng bán ra.

Ngân hàng Nhà nước tạm thời đã dừng bán vàng “bình ổn” ra thị trường do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng. Trước đây, khách hàng có thể lên ứng dụng của các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank để đặt mua nhưng hiện cơ chế này đã tạm ngừng.

Bảng giá tại một cửa hàng vàng hồi đầu năm 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng Nhà nước: Thị trường vàng sẽ vận hành tốt hơn

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), mới đây cũng đã có cập nhật mới nhất liên quan tiến độ xây dựng Thông tư hướng dẫn các quy định tại Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ông Tuấn cho biết trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng, tình trạng khan hiếm vàng diễn ra, thị trường đang rất mong đợi những thay đổi tích cực sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012. Ngân hàng Nhà nước cũng đang tập trung, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn để kịp thời có hiệu lực đến ngày 10/10 cùng với Nghị định 232.

Theo ông Tuấn, vấn đề mà thị trường cũng như nhiều người quan tâm hiện nay là làm sao để tăng cung cho thị trường vàng, cũng như các tiêu chuẩn, quy định về cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, hạn mức nhập khẩu, tham gia sản xuất vàng miếng...

Trong Nghị định 232 cũng quy định rõ phải triển khai việc cấp phép này đảm bảo quy tắc công khai, minh bạch, tuân thủ theo cơ chế thị trường, cũng như căn cứ phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ của nhà điều hành.

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối nhấn mạnh cùng với những thay đổi về cơ chế cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, tham gia sản xuất vàng miếng, nhà điều hành cũng đặt mục tiêu đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin chính thống trên thị trường vàng. Các nội dung này cũng sẽ có quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn Nghị định 232.

"Các quy định mới sẽ đảm bảo thị trường vàng vận hành tốt hơn, đảm bảo nhu cầu thực tế của thị trường", ông nói.