Giá bán vàng sát 138 triệu đồng/lượng, chuyên gia đưa lời khuyên đắt giá

Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 135,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên 29/9.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 131,7-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi chiều.

Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới, tăng 60% so với mốc giá 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) hồi đầu năm.

Các cửa hàng đang bán vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng tăng cao với hiệu suất sinh lời tốt kéo theo nhu cầu của không ít người dân. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cửa hàng kim loại quý đều có vàng để bán.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại các cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC, hoạt động giao dịch mua bán vẫn diễn ra song thưa hơn do khách có nhu cầu mua nhiều hơn khách có nhu cầu bán khiến cửa hàng xảy ra tình trạng cầu lớn hơn cung.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng bán vàng “bình ổn” ra thị trường do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng. Trước đây, khách hàng có thể lên ứng dụng của các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank để đặt mua nhưng hiện không mua được.

Còn tại các cửa hàng kim loại lớn, cá nhân chỉ có thể mua vàng miếng khi có khách vãng lai qua bán “chốt lời”. Theo khảo sát, rất hiếm thời điểm khách có cơ hội mua vàng miếng do số người bán chỉ “nhỏ giọt”.

Với vàng nhẫn, mức mua tối đa là 1 chỉ/khách nhưng tùy ngày cửa hàng mới có hàng bán. Các khách hàng được khuyến cáo cập nhật thông tin trên các trang chính thống trước khi đến cửa hàng mua nhằm tránh tình trạng xếp hàng.

Không ít khách hàng tìm đến thị trường mạng để giao dịch. Tuy nhiên, hàng loạt ngân hàng BIDV, MB, SHB… cũng ra cảnh báo về thủ đoạn giả mạo trang web, fanpage, tài khoản mạng xã hội với tên miền, giao diện và logo giống hệt các thương hiệu kinh doanh vàng uy tín, khiến người dùng dễ nhầm lẫn với trang chính thức. Các đối tượng còn mạo danh ngân hàng để lừa đảo, thay vì chỉ doanh nghiệp kinh doanh vàng như trước đây.

Mặt hàng vàng được bày bán tại doanh nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Ai hưởng lợi khi giá trong nước cách biệt với quốc tế?

Khuyến cáo đến người mua vàng, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, khuyên nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản..., tránh phụ thuộc vào kênh vàng.

Khi giao dịch trên thị trường tự do, người mua cần lưu ý về chất lượng vàng và tính thanh khoản. Trong một số trường hợp, vàng được mua tại cửa hàng nào thì chỉ nên bán ở cửa hàng đó.

Chuyên gia này lưu ý về tình trạng vàng bị hao hụt, vàng giả, pha trộn, không đảm bảo tỷ lệ chất lượng. Người dân thực sự có nhu cầu mua vàng thì nên cân nhắc kỹ khi giao dịch tại thị trường này. Còn trường hợp mua để đầu tư, đầu cơ thì nên hạn chế vì có nhiều rủi ro tiềm ẩn.

"Việc mua vàng từ các nguồn không rõ ràng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời đặt người mua vào tình huống pháp lý phức tạp nếu giao dịch không tuân thủ quy định. Do đó, các nhà đầu tư và người tiêu dùng được khuyến nghị nên lựa chọn những cơ sở kinh doanh vàng uy tín, có chứng nhận rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và tài sản của mình", vị này nêu.

Trong giai đoạn giá trong nước cách biệt đáng kể với quốc tế, lên tới 15 triệu đồng/lượng, chuyên gia cho rằng cơ hội chủ yếu đến với những đối tượng có khả năng nắm bắt nhanh. Đó là những người mua sớm, bán ra đúng nhịp, tận dụng được sự khác biệt giá trong một khoảng thời gian ngắn.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng hưởng lợi khi biên độ mua - bán giãn rộng và nhu cầu thị trường sôi động, khiến doanh thu giao dịch tăng lên.

Mặt hàng vàng miếng được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông)

Chuyên gia tài chính Hoàng Việt Anh thì lưu ý, giá vàng chịu ảnh hưởng từ hàng loạt yếu tố khó lường như biến động địa chính trị, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, xu hướng lãi suất, lạm phát toàn cầu hay tâm lý nắm giữ tài sản an toàn của nhà đầu tư...

"Chỉ một thông tin bất ngờ, như căng thẳng chính trị hay quyết định điều chỉnh lãi suất, cũng có thể khiến giá vàng đảo chiều mạnh trong ngắn hạn. Chính vì vậy, việc dự báo giá vàng gần như là nhiệm vụ bất khả thi, và nhà đầu tư càng cần thận trọng, tránh chạy theo sóng giá trong ngắn hạn mà bỏ qua rủi ro biến động bất ngờ", vị này nêu.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục leo thang và neo ở mức cao kỷ lục, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng trước khi xuống tiền. Vàng thường được coi là “kênh trú ẩn” an toàn, song khi giá đã quá cao, rủi ro điều chỉnh giảm hiện hữu, dễ khiến nhà đầu tư mua vào ở đỉnh chịu thiệt hại.

"Thực tế, ngoài vàng, thị trường hiện còn nhiều kênh đầu tư khác có tiềm năng sinh lời bền vững như chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, gửi tiết kiệm hay các quỹ mở. Việc đa dạng hóa danh mục thay vì tập trung toàn bộ vốn vào vàng sẽ giúp giảm rủi ro và tận dụng tốt hơn các cơ hội sinh lời trong dài hạn", vị này nêu.