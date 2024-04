Một công ty bất động sản lãi hơn 1 tỷ đồng quý đầu năm, giảm tới 97%

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu giảm 52% còn lợi nhuận sau thuế giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận cả quý mà doanh nghiệp đạt được chỉ hơn 1,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh trong quý này, từ mức 44,8% cùng kỳ năm trước còn 17,2%. Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ, đến từ khoản cổ tức được chia, tăng lên gần 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không có.

Hodeco giải trình doanh thu sụt giảm nhiều so với cùng kỳ do tình hình chung của thị trường bất động sản cũng vẫn rất khó khăn ảnh hưởng đến công tác bán hàng. Lợi nhuận giảm do công ty điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng quý I/2024 khi lập báo cáo hợp nhất và do doanh thu hợp nhất giảm nhiều so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3, Hodeco có 1.742 tỷ đồng nợ vay tài chính, trong đó 64% là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,9 lần.

Hodeco lãi quý I giảm mạnh so với cùng kỳ (Ảnh dự án minh họa: HDC).

Hodeco có hơn 30 năm hoạt động, thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu như Khu nhà ở Hải Đăng (The Light City), Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II, Khu nhà ở số 2 phía Tây đường 3/2, dự án Ecotown Phú Mỹ, Fusion Suites Vũng Tàu, Khu đô thị Phước Thắng.

Ngoài ra, Hodeco còn thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội, bất động sản cho thuê... Năm 2023, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 132 tỷ đồng, thực hiện 27% kế hoạch đề ra.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2024, ban lãnh đạo công ty nhận định tình hình vĩ mô có nhiều tích cực, nút thắt nguồn vốn dần được gỡ bỏ khi ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.

Lãi suất có xu hướng giảm khiến nhiều kênh đầu tư trở nên hấp dẫn hơn. Các dự án đầu tư công được đẩy mạnh trong năm 2024 cũng giúp thị trường bất động sản sôi động hơn, đặc biệt là Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các bộ luật liên quan bất động sản được Quốc hội thông qua, có tính định hướng cho hành lang pháp lý của ngành, tạo thể chế rõ ràng, ổn định, tháo gỡ các vướng mắc kéo dài cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 cũng như chủ trương hỗ trợ nhà ở xã hội của Chính phủ, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng tạo điều kiện thuận lợi cho công ty triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Hodeco Lê Viết Liên e ngại một số vấn đề như tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó khăn về cơ chế chính sách chưa được gỡ bỏ, các dự án vẫn nằm "đợi cơ chế" mới, kéo theo nguồn cung năm nay chưa thể cải thiện, thị trường tiếp tục khó khăn. Doanh nghiệp có thể vẫn khát vốn và trái phiếu cần thời gian phục hồi nên doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền và hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Hodeco đã chuẩn bị một số quỹ đất tương đối tốt để nắm bắt sự phát triển của thị trường bất động sản thời gian tới. Công ty đặt mục tiêu năm nay, doanh thu đạt 1.658 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,5 lần và 4 lần năm trước.

Để thực hiện kế hoạch, công ty tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, cơ cấu lại danh mục dự án, xem xét chuyển nhượng một số dự án nhằm cân đối dòng tiền. Công ty cũng cân bằng chính sách đầu tư nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng.