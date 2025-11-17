2 đại gia Thái sắp thu gần 2.000 tỷ đồng cổ tức từ Nhựa Bình Minh, Sabeco

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) vừa thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 65% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Tại ngày 30/9, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd - thành viên của Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, sẽ nhận về hơn 292 tỷ đồng cổ tức từ công ty.

Được biết, Tập đoàn SCG thâu tóm Nhựa Bình Minh từ năm 2012, thông qua Nawaplastic Industries. Đến tháng 3/2018, SSG đã mua thêm 24,13 triệu cổ phiếu từ SCIC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,39% vốn với tổng chi phí ước khoảng 2.800 tỷ đồng.

Hiện tại, khoản đầu tư này không chỉ tăng giá trị gấp 2,7 lần so với giá vốn, SCG còn nhận cổ tức tiền mặt đều đặn hằng năm với tỷ lệ chi trả từ 20% đến 126%. Lũy kế tổng tiền cổ tức từ năm 2012 đến nay, Nawaplastic nhận về hơn 2.824 tỷ đồng từ Nhựa Bình Minh - tương đương với số tiền bỏ ra mua cổ phần BMP.

“Đại gia” Thái Lan sắp thu về gần 2.000 tỷ cổ tức từ Nhựa Bình Minh, Sabeco (Ảnh: DT).

Tương tự, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) cũng vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 20%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 12/2/2026.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, Công ty TNHH Vietnam Beverage (đang sở hữu 53,59% vốn điều lệ Sabeco) sẽ nhận hơn 1.375 tỷ đồng.

Năm 2017, thương vụ thoái vốn Sabeco đã gây chấn động thị trường. Khi đó, Thaibev (thông qua công ty con Vietnam Beverage) chi tới 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD, để mua toàn bộ 343,66 triệu cổ phiếu SAB mà Bộ Công Thương đưa ra đấu giá, qua đó nắm quyền chi phối Sabeco.

Mỗi cổ phiếu Sabeco được nhà đầu tư Thái trả giá tới 320.000 đồng, cao hơn so với mức thị giá khoảng 309.000 đồng/cổ phiếu - vốn đang thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường chứng khoán thời điểm đó.

Từ khi về tay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, Sabeco duy trì chính sách chia cổ tức tiền mặt đều đặn. Doanh nghiệp thường chi ở mức 35%, riêng các năm 2018 và 2022, tỷ lệ này tăng lên 50%.