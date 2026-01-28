Một cổ phiếu "họ" Gelex sắp niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa quyết định chấp thuận cho 890 triệu cổ phiếu GEL của Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex được niêm yết, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã được công nhận là công ty đại chúng sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm ngoái.

Công ty đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân 28.820 đồng/đơn vị, qua đó thu về hơn 2.880 tỷ đồng. Theo mức giá này, vốn hóa Hạ tầng Gelex ước đạt trên 25.650 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.

Năng lượng tái tạo là một trong những mảng kinh doanh của Hạ tầng Gelex (Ảnh: DN).

Hạ tầng Gelex tiền thân là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex, hiện nay do Tập đoàn Gelex nắm 79,1% vốn. Mục đích ban đầu được thành lập là đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng.

Đến nay, doanh nghiệp sở hữu các công ty con trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích, như Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC), Công ty Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã chứng khoán: PXL), Công ty nước sạch Đông Đà (mã chứng khoán: VCW), Công ty FIH (Vietnam), Công ty Titan Hải Phòng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất tính đến 30/9/2025, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 41.396 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu hơn 18.245 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 984 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.