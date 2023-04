Cổ đông "họ" FLC nhận hung tin: Thêm một mã bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Nông dược HAI (mã chứng khoán: HAI).

Gần 182,7 triệu cổ phiếu HAI sẽ chính thức bị hủy niêm yết trên HoSE kể từ ngày 18/4. Nguyên nhân xuất phát từ việc tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm 0 khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Mặc dù gần một tuần nữa HAI mới bị hủy niêm yết song trên thực tế, mã cổ phiếu này đang không được giao dịch trên thị trường. Ngày giao dịch cuối cùng của HAI là ngày 8/9/2022.

Nhiều nhà đầu tư "kẹp" cổ phiếu HAI cho đến khi mã này bị hủy niêm yết bắt buộc (Ảnh minh họa: Hải Long).

Nông dược HAI cho biết, vào ngày 3/4, công ty đã nhận được công văn về việc nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022 và sau đó, ngày 6/4, công ty nhận được công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HAI.

Trong văn bản giải trình, Nông dược HAI cho hay, ngày 8/3, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - chi nhánh tại TPHCM. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, do doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và công ty con nên việc kiểm toán có thể kéo dài. Do đó, công ty dự kiến công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2021 chậm nhất 31/7.

Sau khi công bố BCTC kiểm toán năm 2021, dự kiến trong tháng 9/2023, công ty thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ). Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hội đồng quản trị Nông dược HAI dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2022 đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết.

Trên cơ sở quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, công ty sẽ phối hợp đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán soát xét và công bố thông tin BCTC bán niên 2022.

Mới đây, công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/4 để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường nhưng không nêu cụ thể về thời gian, địa điểm cũng như nội dung họp. Trước đó, vào giữa tháng 3, HĐQT công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Đinh Thị Quỳnh Mai vì lý do cá nhân.

BCTC năm 2022 do doanh nghiệp tự lập cho thấy, trong quý IV/2022, doanh thu thuần của Nông dược HAI giảm tới 86% so với cùng kỳ năm 2021. Công ty ghi nhận thua lỗ nhưng mức thua lỗ cải thiện so với năm trước, lỗ 18,8 tỷ đồng so với mức lỗ 674,5 tỷ đồng của quý IV năm trước đó. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Nông dược HAI giảm 65% còn 210,8 tỷ đồng nhưng vẫn có lãi 24,4 tỷ đồng sau thuế (năm 2021 lỗ 664,2 tỷ đồng).