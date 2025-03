Màu sắc của năm: Ai đứng sau chiến dịch này và hái ra tiền như thế nào?

Color of the Year chọn bởi ai và như thế nào?

Mỗi năm, một màu sắc mới lại trở thành tâm điểm, xuất hiện khắp các sàn diễn thời trang từ thiết kế nội thất đến bao bì mỹ phẩm và sản phẩm công nghệ.

Tháng 12 vừa qua, Pantone chính thức công bố Mocha Mousse là Màu sắc của năm 2025. Theo thông cáo báo chí, đây là một tông nâu trầm ấm, mềm mại và đầy quyến rũ, gợi lên sự nuôi dưỡng và thư giãn, khơi dậy liên tưởng đến chocolate, cacao, cà phê - những hương vị quen thuộc mang lại cảm giác thoải mái và tận hưởng.

Trước đó, năm 2022, Very Peri - sắc xanh tím mới lạ - được giới thiệu như biểu tượng của sự sáng tạo và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên công nghệ số. Sang năm 2023, Viva Magenta, sắc hồng đỏ táo bạo, đại diện cho sức mạnh, đam mê và sự đổi mới. Đến năm 2024, Peach Fuzz với tông cam đào dịu nhẹ mang đến thông điệp về sự ấm áp, kết nối và chăm sóc bản thân.

Mỗi năm, Viện Màu sắc Pantone (Pantone Color Institute) lựa chọn Color of the Year (Màu sắc của năm), không chỉ dẫn dắt xu hướng thiết kế mà còn phản ánh tinh thần và chuyển động của thời đại.

Mocha Mousse - tông nâu trầm ấm - sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm 2025, từ thời trang, nội thất đến thiết kế đồ họa (Nguồn: Vogue).

Nhà sáng lập Pantone từng nói: "Chúa tạo ra thế giới trong 7 ngày. Và vào ngày thứ tám, Ngài gọi Pantone để tô màu cho nó". Nghe có vẻ hơi ngạo mạn. Ai đã trao quyền cho Pantone quyết định màu sắc? Và tại sao họ lại có quyền chọn Color of the Year? Thực ra, Pantone là gì?

Được thành lập vào năm 1962, ban đầu Pantone chỉ là một công ty chuyên sản xuất bảng màu cho các thương hiệu mỹ phẩm. Tuy nhiên, sau khi Lawrence Herbert mua lại thì ông nhanh chóng biến nó thành "chuyên gia hàng đầu thế giới về màu sắc". Dưới sự lãnh đạo của Herbert, Pantone không ngừng phát triển và trở thành một "thế lực" quan trọng trong ngành màu sắc như ngày nay.

Nhưng có lẽ bước đột phá lớn nhất trong chiến lược tiếp thị của Pantone chính là Color of the Year, một ý tưởng ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm. "Lúc đó, một số lãnh đạo Pantone nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu chọn một màu sắc đại diện cho từng năm", Ron Potesky, cựu Phó chủ tịch cấp cao của Pantone, chia sẻ. "Thế là vào năm 2000, họ công bố màu đầu tiên, và từ đó nó trở thành truyền thống", ông nói.

Ngày nay, Color of the Year là chiến dịch nổi tiếng nhất của Pantone, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Công ty đã tạo ra một "ngôn ngữ chung" về màu sắc, giúp các thương hiệu và nhà sản xuất đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến thiết kế và nhận diện sản phẩm. Đồng thời, bộ phận tư vấn của họ, Pantone Color Institute, còn đóng vai trò dự báo xu hướng màu sắc toàn cầu và tư vấn chiến lược màu sắc cho doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm.

Nhóm chuyên gia tìm kiếm cảm hứng từ nhiều lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp giải trí, các bộ phim đang được sản xuất, nghệ thuật đương đại, các nghệ sĩ mới và xu hướng thời trang. Họ cũng xem xét những điểm đến du lịch truyền cảm hứng, phong cách sống và cách thức giải trí mới, cũng như các vấn đề nghiêm túc hơn như tình hình kinh tế - xã hội cũng như các giá trị xã hội.

Bên cạnh đó, các yếu tố công nghệ mới, vật liệu, kết cấu, hiệu ứng tác động đến màu sắc, các nền tảng truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng và những sự kiện thể thao mang tầm quốc tế cũng có thể trở thành nguồn ảnh hưởng quan trọng.

"Màu sắc được chọn làm Pantone Color of the Year không chỉ xuất hiện trong các lĩnh vực thiết kế mà còn phản ánh tâm trạng và xu hướng của người tiêu dùng", bà Laurie Pressman, Phó chủ tịch của Pantone Color Institute, chia sẻ.

Color of the Year lựa chọn bởi Pantone không chỉ xuất hiện trong các lĩnh vực thiết kế mà còn phản ánh tâm trạng và xu hướng của người tiêu dùng (Nguồn: Instagram.com/Pantone).

Pantone đã "chuẩn hóa" màu sắc toàn cầu như thế nào?

Mỗi năm, Pantone không chỉ công bố một màu sắc đại diện cho xu hướng, mà còn đưa ra dự báo về những chuyển động trong thiết kế và văn hóa.

Màu sắc được lựa chọn năm nay là màu Mocha Mousse, mang hơi hướng thiên nhiên, phản ánh xu hướng ngày càng mạnh mẽ của con người trong việc kết nối với thế giới tự nhiên, theo thông cáo của Pantone.

Bà Laurie Pressman cho biết Color of the Year không chỉ là một trào lưu màu sắc, mà còn là tấm gương phản chiếu tinh thần thời đại.

"Mỗi năm, chúng tôi tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong xã hội và cách màu sắc có thể truyền tải những cảm xúc ấy", bà chia sẻ. "Năm nay, điều rõ ràng nhất mà chúng tôi nhận thấy là con người đang khao khát sự hài hòa, một cuộc sống cân bằng và cảm giác ổn định".

Ngay sau công bố, các nhà thiết kế thời trang, nội thất, quảng cáo và sáng tạo đồng loạt đón nhận màu sắc này, đưa nó vào các bộ sưu tập, sản phẩm mới nhất. Đồng thời, nhiều thương hiệu cũng hợp tác với Pantone, biến Color of the Year thành một chiến dịch thương mại đầy sức hút, giúp Pantone không chỉ định hướng xu hướng mà còn thu lợi từ chính những màu sắc họ lựa chọn.

Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thấy sắc nâu xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới, từ thời trang, nội thất đến thiết kế đồ họa.

Rõ ràng Pantone không phải là công ty duy nhất phát triển hệ thống màu tiêu chuẩn, cũng không phải đơn vị đầu tiên đặt tên cho các màu sắc.

Vậy điều gì đã khiến Pantone trở thành "biểu tượng quyền lực" trong thế giới màu sắc?

Ngay từ đầu, Pantone hiểu rằng màu sắc không chỉ là một yếu tố thẩm mỹ, mà còn cần sự chính xác tuyệt đối. Nhưng quan trọng hơn, họ biết cách biến màu sắc thành một ngành kinh doanh khổng lồ.

Trước khi trở thành "gã khổng lồ" của ngành màu sắc, Pantone chỉ là một công ty in ấn nhỏ với một cái tên khác.

Lawrence Herbert - người biến Pantone từ một công ty in ấn nhỏ thành "đơn vị định hình ngôn ngữ màu sắc" toàn cầu (Nguồn: Pinterest.com).

Những năm 1950, Lawrence Herbert, một kỹ thuật viên in ấn với chuyên môn về hóa học, gia nhập công ty. Khi làm việc, ông nhận thấy một vấn đề nhức nhối: khách hàng gặp khó khăn trong việc mô tả màu sắc chính xác khi đặt in ấn. Họ thậm chí phải gửi mẫu vật thực tế đến nhà in để đảm bảo có được màu mong muốn.

"Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của chúng tôi là có khách hàng từng cắt một mẩu cà vạt rồi gửi đến xưởng in, yêu cầu: 'Hãy tạo ra đúng màu này cho tôi'", Richard Herbert, con trai của Lawrence Herbert và cựu chủ tịch Pantone, chia sẻ với NPR. "Lúc đó, thợ in chỉ có những công thức pha màu riêng lẻ, nhưng việc phối màu lại mang tính cảm tính, không theo một hệ thống chuẩn nào cả".

Chính từ vấn đề này, Pantone đã tìm ra hướng đi thay đổi cả ngành công nghiệp màu sắc.

Năm 1963, Lawrence Herbert đã tìm ra giải pháp: Ông phát triển hệ thống phối màu Pantone (Pantone Matching System - PMS), giúp chuẩn hóa việc tái tạo màu sắc, đảm bảo màu in ra luôn khớp với bản gốc, bất kể thiết bị in nào được sử dụng. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà sản xuất mực in, trước tiên ở Mỹ và sau đó là châu Âu, châu Á.

Sau đó, Pantone tiếp tục mở rộng dải màu và vào năm 1968, họ đã chính thức trở thành tiêu chuẩn của ngành.

Bà Pressman cho rằng tư duy kinh doanh nhạy bén của Herbert chính là yếu tố giúp Pantone trở thành hệ thống màu sắc phổ biến rộng rãi. "Ông ấy hiểu rằng, nếu đây là một vấn đề trong ngành in ấn, thì nó cũng sẽ là vấn đề trong nhiều ngành công nghiệp khác", bà nhận xét.

Color of the Year - "Color of Money"

Đối với nhiều công ty, màu sắc là một phần của bản sắc thương hiệu. Chẳng hạn, Tiffany Blue là một màu sắc mang tính biểu tượng. Khi nhìn thấy một chiếc hộp có màu này, mọi người lập tức nhận ra đó là hộp của Tiffany & Co. và biết rằng bên trong có thể là một chiếc nhẫn đính hôn.

Chiến dịch Color of the Year, kết hợp với chiến lược PR mạnh mẽ, đã giúp Pantone thương mại hóa màu sắc một cách khéo léo. Công ty không chỉ bán các bảng màu và công thức pha màu mà còn ký kết những hợp đồng thương hiệu béo bở, biến màu sắc thành tài sản giá trị.

Pantone biến màu sắc thành tài sản giá trị (Ảnh: Unplash).

Trên thực tế, ngay cả trước khi Pantone cung cấp giải pháp đồng nhất màu sắc, các khách hàng từ nhiều ngành nghề đã tìm đến họ với nhu cầu cụ thể. Nhận ra tiềm năng này, Pantone nhanh chóng mở rộng hệ thống của mình. Hiện nay, thư viện màu của Pantone đã có hơn 10.000 màu, phục vụ từ in ấn, thời trang đến nội thất và công nghiệp.

Nhà thiết kế nội thất Jonathan Adler từng nhận xét: "Pantone là ngôn ngữ chung của thế giới thiết kế".

Dù phần lớn doanh thu của Pantone vẫn đến từ việc bán bảng màu và tài liệu tham khảo, công ty không dừng lại ở lĩnh vực chuyên môn. Họ lấn sân sang thị trường tiêu dùng bằng cách hợp tác với các thương hiệu để tạo ra sản phẩm mang dấu ấn Pantone, từ ly cà phê, giày thể thao đến đồ gia dụng, tất cả đều đi kèm mã màu đặc trưng.

Những màu sắc mang tính biểu tượng như Tiffany Blue, UPS Brown hay Starbucks Green đều đã được đăng ký bản quyền. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cố gắng sử dụng những màu này để kinh doanh trong cùng lĩnh vực sẽ đối mặt với nguy cơ kiện tụng.

Pantone không chỉ kiếm tiền từ việc bán bảng màu mà còn mở rộng sang các dịch vụ tư vấn, cấp phép và công nghệ số. Một ví dụ điển hình là vào năm 2015, khi Universal Studios hợp tác với Pantone để tạo ra một sắc vàng đặc trưng cho bộ phim Minions. Dựa trên hình ảnh quen thuộc của các nhân vật, Pantone đã nghiên cứu và chuẩn hóa một tông vàng lấy cảm hứng từ chuối, đảm bảo màu sắc nhận diện của thương hiệu Minions luôn đồng nhất trên mọi nền tảng.

Mặc dù không ai thực sự sở hữu màu sắc, Pantone lại nắm quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với hệ thống màu sắc của mình. Họ không chỉ lựa chọn màu dựa trên yếu tố thẩm mỹ mà còn tính toán đến khả năng tái tạo chính xác trên nhiều chất liệu và định dạng khác nhau, từ in ấn, vải vóc, nhựa đến màn hình kỹ thuật số.

Tuy nhiên, yếu tố giúp Pantone trở thành cái tên quen thuộc với công chúng chính là chiến dịch Color of the Year. Dù phần lớn doanh thu đến từ các dịch vụ chuyên môn, việc dự đoán và công bố màu sắc của năm đã giúp Pantone củng cố vị thế thương hiệu, đưa màu sắc vào đời sống đại chúng.

Chiến dịch Color of the Year giúp Pantone trở thành cái tên quen thuộc với công chúng và kiếm bộn tiền (Ảnh: Getty Images).

Sau gần 50 năm thuộc sở hữu của gia đình Herbert, Pantone được bán cho X-Rite vào năm 2007, sau đó tập đoàn Danaher mua lại vào năm 2012. Đến năm 2023, Pantone và X-Rite tách ra, trở thành một phần của Veralto Corp, công ty độc lập được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Lawrence Herbert có thể không lường trước hết sự phát triển của Pantone, nhưng ý tưởng của ông đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp màu sắc. Từ một công ty in ấn nhỏ, Pantone đã trở thành "đơn vị định hình ngôn ngữ màu sắc" toàn cầu. Họ không chỉ giúp các ngành công nghiệp đảm bảo độ chính xác của màu sắc mà còn tạo ra một hiện tượng văn hóa, nơi màu sắc không chỉ là thị giác, mà còn là cảm xúc, câu chuyện và phong cách sống.

Trong tương lai, khi thế giới ngày càng chuyển dịch sang môi trường kỹ thuật số, Pantone cũng sẽ phải không ngừng đổi mới để duy trì vị thế của mình.