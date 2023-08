Lý do giúp CASA của Techcombank "nghịch dòng" thành công

Theo báo cáo tài chính quý II mới công bố của Techcombank, ngân hàng tiếp tục đạt mức tăng trưởng tín dụng và tiền gửi cao, lần lượt đạt 8,5% và 6,6% so với đầu năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II duy trì vị thế đầu ngành, đạt 15,1%, trong khi đó, nợ xấu chỉ 1,07%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.400 tỷ đồng, với đóng góp nổi bật từ thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 995 tỷ đồng (tăng 53,4% so với cùng kỳ). Ngân hàng ghi nhận 1.061 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác. Chi phí hoạt động giảm nhẹ 3,0% so với cùng kỳ, xuống mức 6.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ CIR giảm về mức 32,3% nhờ kiểm soát chặt chẽ chi phí nhân sự, và chi phí marketing thấp hơn. Tại thời điểm 30/6, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 80,4%, với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 31,6% (giảm so với mức 33,5% vào thời điểm kết thúc quý I).

CASA tăng trở lại, đánh dấu cú "lội ngược dòng" sau 4 tháng liên tục giảm (Ảnh: Techcombank).

Lãi ròng quý II/2023 của Techcombank đạt 4.455 tỷ đồng, cao hơn 43% so với kỳ vọng của JP Morgan, và lợi nhuận trước thuế đạt 5.649 tỷ đồng, vượt 6% so với dự báo của UBS. Kết quả 6 tháng, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 51,2% mục tiêu cả năm đã được đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt 732.500 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. "Techcombank dần trở thành một trong những ngân hàng sinh lợi lớn nhất tại ASEAN, với tỷ lệ ROA trung bình 3,2% trong 3 năm qua", JP Morgan cho biết.

Điểm sáng từ CASA

Trong quý II, Techcombank đã "nghịch dòng" thành công khi chấm dứt 4 quý liên tiếp có chỉ số CASA (tiền gửi không kỳ hạn) giảm. Cụ thể, từ mức 32% của quý I/2023, kết thúc tháng 6/2023, tỷ lệ CASA của Techcombank đã tăng lên mốc 34,9%.

Việc tỷ lệ CASA tăng trở lại của Techcombank được JP Morgan ghi nhận và đánh giá tích cực. Theo tổ chức này, kết quả tích cực của CASA đến từ chiến lược chuyển đổi số hóa mạnh mẽ, chương trình tiên phong miễn phí giao dịch chuyển khoản điện tử và hoàn tiền 1% cho khách hàng mua sắm bằng thẻ ghi nợ.

"Mặc dù cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, nhưng ngân hàng vẫn không ngừng đầu tư mạnh mẽ cho số hóa, khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình chuyển đổi và tạo nên lợi thế lớn của Techcombank", JP Morgan nhấn mạnh.

Trên thực tế, sự biến động CASA của Techcombank chịu ảnh hưởng lớn từ nhiều yếu tố khách quan. Từ quý II/2022, khi nền kinh tế vừa vượt qua Covid-19, các kênh đầu tư tài sản như chứng khoán, bất động sản đều hấp dẫn, dẫn tới dòng tiền tập trung vào các kênh này. Thêm vào đó, tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng cũng có xu hướng tăng, gây áp lực lên tỷ lệ CASA của cả hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, từ quý I/2023, lãi suất giảm, cùng lúc, thị trường bất động sản và chứng khoán đều có những biến động không tích cực, khiến dòng vốn "kén" đầu ra. Với tín hiệu tích cực là CASA tăng thêm 2,9 điểm phần trăm trong quý II/2023, Techcombank trở lại với đúng vị thế vốn có là ngân hàng có CASA dẫn đầu thị trường nhiều năm liên tiếp.

Khách hàng mới tạo động lực tăng trưởng mới

CASA của Techcombank tăng trở lại cũng được hỗ trợ bởi 1,4 triệu khách hàng mới của ngân hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023. Con số khách hàng mới này vượt cả năm 2022, ghi dấu lượng khách hàng hiện hữu của Techcombank lên tới 12,2 triệu.

Khách hàng mới của Techcombank tăng tới 1,4 triệu, vượt mức cả năm 2022 (Ảnh: Techcombank).

Phân tích số lượng khách hàng mới, Techcombank cho hay có tới 45,3% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 43,8% thông qua các đối tác trong hệ sinh thái. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đã tăng lên 499,7 triệu trong quý này, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng giá trị giao dịch đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng.

Đây thực tế là "trái ngọt" từ chiến lược "Khách hàng là trọng tâm" mà Techcombank đã theo đuổi nhiều năm. Nhà băng này là một trong số ít ngân hàng chi tới hàng trăm triệu USD để nâng cấp trải nghiệm dịch vụ số cho khách hàng. JPMorgan và UBS thậm chí đưa ra đánh giá cao và nhận định Techcombank là "ngân hàng am hiểu địa phương, có mạng lưới rộng, đa dạng sản phẩm với đội ngũ quản lý xuất sắc".

Tổng giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, chia sẻ: "Kết quả vượt trội trong việc thu hút thêm hơn 1,4 triệu khách hàng mới đến với Techcombank chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hơn cả năm 2022 cộng lại, là nhờ sự kiên định thực thi chiến lược "khách hàng là trọng tâm", cũng như chú trọng đầu tư cho các sản phẩm số hóa, được tinh chỉnh phù hợp theo nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của các khách hàng".