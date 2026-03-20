Lọc hóa dầu Bình Sơn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, tại sao?

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa có văn bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Hiện Lọc hóa dầu Bình Sơn có tổng cộng 56.356 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 56.355 cổ đông, tương đương tỷ lệ nắm giữ là 7,87%.

Như vậy, Lọc hóa dầu Bình Sơn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Cụ thể, công ty không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Đây là vấn đề chung của loạt công ty lớn từ cuối năm 2025, có thể kể tên Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC), PV GAS (mã chứng khoán: GAS), Tổng công ty Khoáng sản TKV - Vimico (mã chứng khoán: KSV)...

Trên thị trường, cổ phiếu BSR của công ty đang được chú ý khi tăng mạnh gấp đôi từ cuối năm 2025, và đang biến động lên xuống với thanh khoản lớn mỗi phiên.

Về kinh doanh, năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn mang về doanh thu thuần hơn 141.578 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 5.189 tỷ đồng, gấp 8,8 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt 137.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.710 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 103,3% kế hoạch doanh thu và 191,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng 3,8% so với đầu năm, lên mức gần 85.069 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 24.583 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 10.504 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng nợ.