Loạt công ty chứng khoán tăng lãi vay margin lên 14%/năm: Do đâu?

Trong bối cảnh lãi suất vay tại các ngân hàng tăng mạnh, lãi suất cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán (margin) cũng đang điều chỉnh lên mặt bằng mới.

Loạt công ty chứng khoán vừa công bố tăng lãi suất cho vay margin với mức tăng 0,5-1 điểm phần trăm từ tháng 3, lên mức 13-14%/năm.

Đơn cử, Công ty Chứng khoán DSC thông báo từ ngày 2/3, lãi suất áp dụng cho khách hàng phổ thông đối với các sản phẩm cho vay ứng trước tiền bán và cho vay giao dịch ký quỹ lên 13,5%/năm, tăng 0,5% so với trước đó.

Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) cũng thông báo thay đổi lãi suất từ đầu tháng 3. Cụ thể, lãi suất tiêu chuẩn áp dụng cho các khoản vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán là 13%/năm, tương ứng 0,0356%/ngày.

Mức lãi margin tại Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) hiện cũng vừa tăng lên mức 13,5%/năm.

Tương tự, Công ty Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HCM), Công ty Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK), Chứng khoán ACBS... hiện đã điều chỉnh lãi suất dịch vụ giao dịch ký quỹ lên mức 14%/năm.

Không chỉ lãi ngân hàng tăng, công ty chứng khoán cũng đồng loạt tăng lãi vay margin (Ảnh: Shutterstock).

Được biết, vay margin là hình thức vay tiền các công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. Các chuyên gia cho biết, việc các công ty chứng khoán tăng lãi vay margin diễn ra trong bối cảnh thời kỳ "tiền rẻ" đã không còn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết có 4 nguyên nhân dẫn đến lãi vay margin tăng.

Thứ nhất, do chi phí vốn đầu vào tăng. Các công ty chứng khoán cũng đi vay vốn ngân hàng rồi cho vay vốn lại, nên khi lãi vay ngân hàng tăng sẽ khiến lãi cho vay lại cũng tăng.

Thứ hai, mặt bằng lãi suất chung hiện nay tăng, do đó lãi vay margin cũng phải điều chỉnh theo xu hướng mới. Hiện, lãi suất trái phiếu Chính phủ vốn ổn định cũng đã tăng lên mặt bằng mới.

Thứ ba, căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu tăng, lạm phát tăng; kéo theo đó cũng một phần ảnh hưởng đến lãi suất.

Cuối cùng, Fed hiện chưa có dấu hiệu sẽ hạ lãi suất. Các chuyên gia dự kiến sẽ phải đến quý IV năm nay Fed mới có thể có đợt hạ lãi suất tiếp theo, điều này cũng tác động đến hoạt động của các công ty chứng khoán.

Về ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, chuyên gia chia nhóm khách hàng thành hai loại là bán buôn và bán lẻ. Nhóm bán buôn gồm các công ty, quỹ đầu tư chi tiền lớn để mua cổ phiếu, lãi vay margin có ảnh hưởng đến quyết định của họ nhưng sẽ không mang tính chất chi phối.

Nhóm còn lại là nhà đầu tư cá nhân, những ai đã vay margin để mua chứng khoán thường đã có sẵn "khẩu vị rủi ro" cao. Do đó, lãi suất tăng từ mức 11% lên 14% theo chuyên gia có ảnh hưởng nhưng cũng chưa đủ để khiến họ hạn chế đầu tư chứng khoán.

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, dư nợ vay margin cũng lập kỷ lục mới.

Thống kê từ hơn 70 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính cho thấy, tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị các khoản cho vay khách hàng, bao gồm cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, đã đạt gần 412.600 tỷ đồng.

Nhờ đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tại các công ty chứng khoán tăng 42%, trong khi tổng doanh thu toàn ngành tăng 50%. Hoạt động cho vay margin tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, giúp mở rộng quy mô doanh thu và lợi nhuận của nhóm các công ty này.