Nông nghiệp Hòa Phát: Doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2030, trả cổ tức trong 12 tháng tới

Dự kiến chi trả cổ tức 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới

Tại buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư, CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho biết doanh nghiệp đang vận hành hệ thống 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích gần 388ha, 3 trang trại bò Úc với 625ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50ha cùng 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm.

Mỗi năm, HPA cung ứng 750.000 heo thương phẩm, 150.000 bò Úc và 336 triệu quả trứng gà ra thị trường.

Theo chiến lược đến năm 2030, quy mô sản xuất của doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng. HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn, sản lượng heo thương phẩm đạt 900.000 con, đàn bò tăng lên 73.000 con và lượng trứng gà vẫn duy trì 336 triệu quả mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, doanh thu kỳ vọng vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng, ROE trên 25%.

Toàn cảnh buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư của HPA diễn ra ngày 1/12 tại TPHCM (Ảnh: HPA).

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA - khẳng định nông nghiệp hiện là mảng kinh doanh có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai trong tập đoàn, chỉ sau thép.

“Đến giai đoạn này, Nông nghiệp Hòa Phát đã đủ điều kiện tách thành công ty độc lập và niêm yết trên sàn chứng khoán. Việc IPO 30 triệu cổ phiếu trên HOSE sẽ giúp tăng tính minh bạch, cải thiện năng lực tự chủ và thu hút các nhà đầu tư chiến lược để mở rộng đầu tư, đưa HPA trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam”, ông Thắng nói.

Đại diện Vietcap - đơn vị phân phối chính thức cổ phiếu HPA - đánh giá công ty đang dẫn đầu ngành về chỉ số ROE nhờ biên lợi nhuận sau thuế cao, sử dụng tài sản hiệu quả và duy trì tỷ lệ nợ thấp. Điều đáng chú ý là HPA mới triển khai chuỗi 2F (Feed - Farm), chưa mở rộng sang chế biến - phân phối nhưng vẫn đạt hiệu quả vượt trội so với mặt bằng chung.

Với mức giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, chỉ số P/E trượt 12 tháng của HPA là 6,5 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung vị ngành 20,9 lần. Công ty dự kiến chi trả cổ tức khoảng 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng mức lợi suất lên đến 9,2%, thuộc nhóm cao trên thị trường.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA (Ảnh: HPA).

Ông Nguyễn Việt Thắng cho biết HPA “có thể chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm” và không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu. Với kế hoạch đầu tư đến năm 2030 khoảng 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn tự có cùng phần vốn thu được từ IPO đủ để đáp ứng tăng trưởng.

Công ty hầu như không có nợ vay trung hạn, chủ yếu sử dụng vốn lưu động phục vụ sản xuất.

Biên lợi nhuận mảng heo lên tới 30%

Làm rõ chiến lược sử dụng vốn IPO, Tổng giám đốc HPA - bà Phạm Thị Hồng Vân - cho biết doanh nghiệp sẽ dùng để tái cơ cấu nguồn vốn, tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động, giảm nợ vay và đầu tư mở rộng 3 trang trại heo cùng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại miền Bắc.

Nhà máy thức ăn thứ 3 dự kiến khởi công vào năm 2027. Trước đó, HPA sẽ khai thác tối đa công suất hai nhà máy hiện tại, vừa đáp ứng nhu cầu nội bộ vừa mở rộng thị trường bên ngoài.

Ban lãnh đạo HPA đối thoại với 400 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán (Ảnh: HPA).

Theo bà Vân, chiến lược của HPA là duy trì mô hình bán heo giống kết hợp thức ăn chăn nuôi, thay vì chỉ tập trung heo thương phẩm. Tại miền Bắc, Hòa Phát được xem là đơn vị định giá heo giống, bán cao hơn mặt bằng chung 200.000 - 250.000 đồng mỗi con nhờ chất lượng ổn định và khả năng tăng trọng vượt trội, giúp heo xuất chuồng sớm hơn khoảng hai tuần.

Chi phí sản xuất trung bình khoảng 42.000 đồng mỗi kg trong khi giá bán dao động 59.000 đến 61.000 đồng mỗi kg, đưa biên lợi nhuận mảng chăn nuôi heo lên trên 30%.

Ở mảng gà thịt, HPA chưa đầu tư do thị trường gà trắng quy mô nhỏ, chịu cạnh tranh mạnh từ hàng nhập khẩu; còn gà màu mang tính địa phương, tiêu thụ nhỏ lẻ, chưa phù hợp mô hình công nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng mảng trứng, HPA chưa mở rộng vào phía Nam vì đặc thù biến động mạnh, cung - cầu thường xuyên mất cân bằng khiến giá lên xuống khó lường. Công ty đã sang Trung Quốc ba lần để khảo sát mô hình trang trại cao tầng, song đánh giá mô hình này còn chưa hoàn thiện và sẽ tiếp tục nghiên cứu trước khi triển khai.

Khó khăn lớn nhất đối với HPA được lãnh đạo nhận định là bài toán quỹ đất, khi các quy định về khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư ngày càng chặt chẽ theo Luật Chăn nuôi. Sau thời gian dài tìm kiếm, công ty mới xác định được ba khu vực đủ điều kiện để phát triển thêm ba trang trại.

Toàn bộ quỹ đất của doanh nghiệp đều là đất dự án 50 năm với quyền sử dụng ổn định. Giá trị tài sản đã ghi nhận tăng mạnh, điển hình giá đất tại nhà máy Hưng Yên đã tăng từ hơn 50 USD lên gần 150 USD/m².

Ông Thắng cho biết dù miền Trung chịu thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng trong năm 2024, hệ thống trang trại của HPA không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là trước khi đầu tư, công ty tiến hành đánh giá kỹ các yếu tố thủy văn và mốc lũ nhiều năm, từ đó lựa chọn vị trí an toàn.

HPA khẳng định sẽ duy trì minh bạch thông tin với hệ thống báo cáo tài chính đầy đủ, đúng hạn và tuân thủ pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông. Chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp tiếp tục dựa trên đầu tư trọng tâm, quản trị rủi ro chặt chẽ và không đánh đổi hiệu quả dài hạn vì mục tiêu ngắn hạn.

HPA xác định an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phúc lợi động vật và đóng góp cộng đồng là các ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới.