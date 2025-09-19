Chứng khoán TCBS hoàn tất IPO, thu về 10.800 tỷ đồng

Ngày 19/9, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối thành công 231,15 triệu cổ phiếu cho tổng cộng 26.099 nhà đầu tư. Trong số này, 112,2 triệu cổ phiếu được phân phối cho 26.014 nhà đầu tư trong nước, còn lại 109,9 triệu cổ phiếu thuộc về 85 nhà đầu tư nước ngoài.

Đợt IPO cũng phát sinh 41.693 cổ phiếu không được thanh toán đầy đủ do một số nhà đầu tư không nộp đủ tiền mua. Số lượng này được hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị TCBS.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.818 tỷ đồng, thu ròng (sau chi phí) đạt 10.729 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn chia thành hai phần, trong đó 70% cho hoạt động tự doanh và 30% cho mảng môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801,5 tỷ đồng lên 23.133,08 tỷ đồng. Đây cũng là mức vốn điều lệ cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay.

Về cơ cấu cổ đông sau IPO, 93,62% vốn điều lệ thuộc về nhà đầu tư trong nước, bao gồm 26.879 cá nhân và 19 tổ chức. Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 6,38% vốn, với 61 tổ chức và 28 cá nhân tham gia.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 79,82% vốn. Chủ tịch TCBS Nghiêm Xuân Minh đứng thứ hai với tỷ lệ sở hữu 5,34%.

Cơ cấu cổ đông của TCBS sau IPO (Ảnh: TCBS).

Cổ phiếu của TCBS dự kiến sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay. Thời gian từ khi IPO đến khi niêm yết cổ phiếu đã được rút ngắn so với trước kia.

Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành đã rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đồng thời tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với TCBS, làn sóng IPO của các định chế tài chính cũng đang rất rầm rộ.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã công bố kế hoạch tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường vào tháng 10 với nội dung chính là thông qua kế hoạch IPO ngay trong năm. Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) thì dự kiến IPO trong quý IV năm nay.

Hay Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng, dự kiến phát hành 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, có thể thu về 2.500 tỷ đồng nếu IPO thành công….

Với nhóm công ty chứng khoán, việc IPO để huy động nguồn vốn được cho là cần thiết trong bối cảnh quy mô thị trường đang ngày càng mở rộng, thanh khoản mỗi phiên lên đến hàng tỷ USD. Chưa kể nhiều bên đã hết “room margin”, và cần huy động để mở rộng quy mô cho vay khách hàng.

Cùng với đó, nhóm công ty chứng khoán cũng tham gia lĩnh vực mới là tài sản số, và điều kiện để tham gia lĩnh vực này là doanh nghiệp phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Do đó, huy động vốn trên sàn thông qua phát hành, IPO đang là một trong những công cụ được các công ty chú trọng trong giai đoạn hiện nay.

Về bức tranh IPO nói chung, theo các chuyên gia, giai đoạn 2025-2030 sẽ là thời kỳ bùng nổ huy động vốn qua kênh chứng khoán tại Việt Nam. Theo một dự đoán, riêng giai đoạn 2025-2027, ước tính tổng giá trị niêm yết mới có thể đạt 47,5 tỷ USD. Trong đó, nhóm tiêu dùng chiếm khoảng 12,8 tỷ USD, lĩnh vực dịch vụ tài chính hơn 5 tỷ USD, công nghệ khoảng 4,7 tỷ USD, còn nhóm doanh nghiệp từ sàn UPCoM chuyển sang HoSE đóng góp khoảng 20 tỷ USD.