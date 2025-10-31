Loạt doanh nghiệp đầu ngành báo lãi lớn

Tính đến ngày 31/10, nhiều doanh nghiệp niêm yết đầu ngành đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, cho thấy bức tranh lợi nhuận nhìn chung tích cực.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết, Vinhomes đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước; Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng. VinFast ghi nhận 110.362 ô tô điện được bàn giao sau 9 tháng, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vingroup đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Doanh nghiệp “sếu đầu đàn” Vietcombank, Vinamilk, Vingroup, ACV… đồng loạt báo lãi lớn (Ảnh: DT).

Ở mảng hàng không, “anh cả” Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 90.177 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.174 tỷ đồng - tăng 14,5% so với cùng kỳ 2024.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) ghi nhận lãi trước thuế quý III đạt 3.975 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 11.055 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Kết quả tích cực được đưa ra trong bối cảnh ngành hàng không hồi phục mạnh mẽ. Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận, lũy kế 9 tháng tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) cũng đã công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu hợp nhất đạt 16.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất công ty đạt 46.678 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 6.586 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực công nghệ, theo báo cáo tài chính quý III, VNG Group (mã chứng khoán: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu quốc tế VNG đang chiếm 19% tổng doanh thu tập đoàn. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Trong mảng bán lẻ, FPT Retail (mã chứng khoán: FRT) ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm vào mức 36.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng. Chuỗi Long Châu đóng góp doanh thu 24.804 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm 69% tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Cùng với đó, 2 ngân hàng trong nhóm “big 4” đầu tiên công bố lợi nhuận là Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) đạt hơn 11.000 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng ngân hàng lãi 33.100 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế 9 tháng vào mức 29.534 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lớn khác như Coteccons, Lọc hóa dầu Bình Sơn… cũng công bố kết quả khả quan, lợi nhuận tăng trưởng hàng nghìn tỷ đồng.