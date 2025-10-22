Bùng nổ giao dịch, lợi nhuận công ty chứng khoán quý III tăng vọt

Theo thống kê báo cáo tài chính của hơn 70 công ty chứng khoán tính đến ngày 22/10, hầu hết doanh nghiệp đều báo lãi trong quý III/2025. Kết quả khả quan này đến từ thanh khoản thị trường bùng nổ, giao dịch sôi động và dòng tiền nhà đầu tư gia tăng.

Đáng chú ý, ngay trước thềm nhận thông báo được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam lọt Top tăng trưởng mạnh nhất thế giới, VN-Index tăng gần 50 điểm (+3,02%) lên mức 1.695,5 điểm.

Điểm qua một số công ty chứng khoán lớn, Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) vừa có báo cáo tài chính quý III, với doanh thu hoạt động đạt 2.214 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế VNDirect đạt 929 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ và là mức cao nhất lịch sử của công ty.

Chứng khoán TPHCM (mã chứng khoán: HCM) cũng báo lãi sau thuế quý III gấp đôi cùng kỳ với 441 tỷ đồng trong quý III. Được biết, động lực tăng trưởng chính đến từ hai mảng cho vay ký quỹ và môi giới, hưởng lợi từ thanh khoản thị trường và dòng tiền nhà đầu tư lên cao.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán VDS) trong quý đạt tổng doanh thu 446 tỷ đồng - gấp đôi so với cùng kỳ. Dù chi phí tăng, công ty vẫn thu về 249 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng đến 233% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức lãi cao kỷ lục của VDSC. Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng đến từ mảng đầu tư tự doanh với doanh thu đạt 250 tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với quý trước. Mảng môi giới cũng ghi nhận doanh thu quý III gấp đôi so với quý trước cũng như so với cùng kỳ.

Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) chỉ mới công bố báo cáo tài chính công ty mẹ với doanh thu quý đạt 4.081 tỷ đồng - gấp đôi cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tương ứng thu về 1.433 tỷ đồng - tăng 90% so với quý III/2024.

Công ty chứng khoán đồng loạt báo lãi lớn (Ảnh: AI).

Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) đạt lợi nhuận sau thuế quý III hơn 420 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận bằng lần còn có Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) với lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng - gấp 7 lần cùng kỳ năm trước; Chứng khoán Kafi (KAFI) với lợi nhuận sau thuế 153 tỷ đồng, gấp 3,5 lần quý III/2024; VietinBank Securities (mã chứng khoán CTS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gấp 5,1 lần cùng kỳ, đạt gần 271 tỷ đồng; Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán BVS) với lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, gấp 2,3 lần….