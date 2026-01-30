Loạt cổ phiếu bất động sản tăng "bung nóc"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1, thị trường tiếp tục tăng điểm so với hôm qua. VN-Index tăng hơn 14 điểm, vượt 1.829 điểm.

Sàn HoSE ghi nhận 10 cổ phiếu tăng trần, bao gồm nhiều mã trong ngành bất động sản như NVL (Novaland), LDG (Đầu tư LDG), DRH (DRH Holdings). Trong đó, cổ phiếu NVL hưng phấn sau tin lợi nhuận đột biến trong quý IV, doanh nghiệp thoát lỗ so với năm trước. Mã này cũng nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Động lực tăng trưởng chính của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật như TCB (Techcombank), MWG (Thế Giới Di Động), MBB (MBBank), VJC (Vietjet Air). Nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng cũng tăng mạnh và nâng đỡ thị trường chung, như TPB, VCB, VIB, BID, MSB, ACB.

Ngược lại, hôm nay các cổ phiếu như FPT, HPG và VHM kìm chế đà tăng của chỉ số. Trong đó, FPT giảm 1,5%, HPG giảm 1,1% còn VHM giảm 0,93%.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng mạnh về cuối phiên, giá trị mua ròng hơn 709 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh như HPG, MSN, BID, MBB, BSR... Ngược lại, VIC, ACB, MWG bị bán ròng mạnh nhất.