Lo xung đột Mỹ - Iran, Bộ Công Thương yêu cầu không để đứt gãy xăng dầu

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết ngày 27/2, đơn vị này vừa có công văn gửi thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung.

Cơ quan chức năng đánh giá, xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài, cùng với nguy cơ gia tăng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết giá dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nhập khẩu và cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng yêu cầu các thương nhân đầu mối xăng dầu thực hiện đầy đủ tổng nguồn tối thiểu được giao trong năm, bảo đảm cả sản lượng và chủng loại, đồng thời tuân thủ kế hoạch cung ứng theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Nhân viên cửa hàng đổ xăng dầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Doanh nghiệp phải chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung từ trong nước và nhập khẩu. Với các đơn vị sản xuất, cần bảo đảm nhà máy lọc dầu vận hành an toàn, ổn định; chuẩn bị đủ nguyên liệu để tránh gián đoạn. Nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản lượng, phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung trong toàn hệ thống, duy trì bán hàng liên tục tại các cửa hàng bán lẻ, bố trí đủ nhân lực khi nhu cầu tăng cao. Việc thực hiện sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, giám sát mức dự trữ lưu thông của các thương nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.