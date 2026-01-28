Giá xăng dầu ngày mai sẽ tăng đồng loạt?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 29/1. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ bật tăng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tăng mạnh. Ngày 27/1, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 72,35 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 70,21 USD/thùng, tăng khoảng 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 50-200 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có thể tăng khoảng 300-400 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ cùng tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 28/1, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 400-600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 1 lần tăng, 3 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 22/1, giá xăng E5 RON 92 giảm 90 đồng/lít còn 18.280 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 80 đồng/lít, còn 18.630 đồng/lít. Dầu diesel tăng 420 đồng/lít lên 17.700 đồng/lít, dầu hỏa tăng 260 đồng/lít lên 17.950 đồng/lít; dầu mazut tăng 470 đồng/lít lên 13.870 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 27/1, giá dầu tăng khoảng 3% do bão mùa đông làm gián đoạn khai thác, khiến sản lượng dầu thô và hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh Mexico của Mỹ gần như tê liệt vào cuối tuần, theo Reuters.

Các nhà sản xuất dầu Mỹ đã mất khoảng 2 triệu thùng/ngày, tương đương gần 15% sản lượng cả nước, trong cuối tuần qua khi bão mùa đông dữ dội gây gián đoạn hạ tầng năng lượng và làm căng thẳng hệ thống điện.

Ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM cho rằng đợt rét đậm tại Mỹ nhiều khả năng sẽ khiến tồn kho dầu sụt giảm mạnh trong vài tuần tới, đặc biệt nếu thời tiết lạnh kéo dài.

Trước đó, hoạt động xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cảng ven Vịnh Mexico của Mỹ đã giảm về 0 vào cuối tuần do giá rét, theo dữ liệu của Vortexa.

Mỏ dầu Tengiz, lớn nhất Kazakhstan, dự kiến chỉ khôi phục chưa đến một nửa công suất vào ngày 7/2 sau sự cố cháy và mất điện, khiến nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu áp lực. Tuy nhiên, Tập đoàn CPC cho biết hoạt động xuất khẩu qua cảng Biển Đen đã trở lại công suất tối đa sau bảo dưỡng.

Theo dữ liệu Trading Economics, 10h ngày 28/1, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,65 USD/thùng, tăng 2,65% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 2,92%, lên 67,78 USD/thùng.