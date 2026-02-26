Giá xăng tăng mạnh 1.000 đồng/lít

Chiều 26/2, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 890 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.000 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.520 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 750 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít, dầu hỏa tăng 850 đồng/lít lên 19.460 đồng/lít; dầu mazut giảm 180 đồng/lít về 15.680 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 5 lần tăng, 4 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Theo lộ trình quy định trong Thông tư 50/2025 do Bộ Công Thương ban hành, từ ngày 1/6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Trong khi đó, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản gửi Sở Công Thương địa phương và thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (QCVN 01:2020/BCT) nhằm đáp ứng lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên cả nước.

Trước đó, chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý IV của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tỷ lệ phối trộn là 10% ethanol, theo lộ trình đến ngày 1/6 sẽ thực hiện.

Cùng với đó, vẫn duy trì xăng sinh học E5 RON 92 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Bộ Công Thương sẽ thực hiện phân giao cho các doanh nghiệp để có sự chuẩn bị.

"Bộ đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất các phương tiện, hiệp hội và họ đều khẳng định xăng E10 "dùng được". Dự kiến tháng 3-4, Bộ sẽ kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, pha chế và việc đảm bảo cơ sở vật chất cho tiêu thụ xăng sinh học, tin tưởng đến ngày 1/6 sẽ thuận lợi. Cho đến nay, chưa có người tiêu dùng phản ánh chất lượng xăng sinh học", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.