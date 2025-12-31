Lộ diện 16 "ngôi sao" nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng tại TPHCM

UBND TPHCM vừa có buổi trao bằng khen cho 148 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách năm 2025 vào ngày 30/12, gồm 16 doanh nghiệp đã nộp thuế hơn 3.000 tỷ đồng mỗi đơn vị.

Trong danh sách 16 doanh nghiệp này, nhóm ngành bia và đồ uống có chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu; Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam; Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Các đại diện từ lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng cũng góp mặt, bao gồm Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng có Ngân hàng Á Châu (ACB), Sacombank và HDBank nằm trong nhóm nộp thuế cao nhất nói trên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen cho đại diện doanh nghiệp nộp thuế cao. (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn).

Danh sách đóng thuế trên 3.000 tỷ còn có các tổng công ty Nhà nước như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Đồng thời, danh sách còn ghi nhận sự đóng góp của những đơn vị đa ngành và công nghệ như Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH APPLE Việt Nam, Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ngoài bằng khen, mỗi bên nhận tiền thưởng 50 triệu đồng/mỗi đơn vị trong danh sách 16 doanh nghiệp nộp thuế lớn.

Nhiều doanh nghiệp nộp thuế trên 1.000 tỷ đồng, có thể để đến Shinhan Việt Nam, Eximbank, VIB; Ford Việt Nam, Prudential Việt Nam, Manulife Việt Nam, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu…

Về tổng thu ngân sách, theo báo cáo của Sở Tài chính TPHCM, tính tới sáng 30/12, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố là 781.600 tỷ đồng, đạt 116,4% so với dự toán Trung ương giao.

Về chi ngân sách, đến ngày 30/12, TPHCM đã chi 177.700 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán Trung ương giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 86.000 tỷ đồng. Dự kiến đến hết 31/1/2026, TPHCM ước chi đầu tư xây dựng cơ bản là 123.000 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán Trung ương giao.