Áp thuế 15% với doanh nghiệp doanh thu dưới 3 tỷ đồng từ hôm nay

Hôm nay (1/10), Luật số 67/2025/QH15 – Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, đánh dấu những thay đổi quan trọng trong chính sách thuế, hướng tới công bằng, minh bạch và tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Thuế suất theo quy mô và lĩnh vực

Theo luật mới, mức thuế suất phổ thông vẫn là 20%, trừ các trường hợp đặc thù hoặc được ưu đãi. Điểm mới đáng chú ý là phân loại theo quy mô doanh thu: doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15%; từ trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng áp dụng 17%. Doanh thu căn cứ theo kỳ tính thuế liền kề trước đó.

Riêng lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, mức thuế dao động 25-50% tùy điều kiện từng mỏ, do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các hoạt động khai thác tài nguyên quý hiếm như bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, đá quý, đất hiếm chịu mức 50%, nhưng có thể giảm còn 40% nếu trên 70% diện tích mỏ nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn.

Quy định này nhằm phản ánh đúng khả năng sinh lời của từng lĩnh vực, đồng thời khuyến khích đầu tư tại các khu vực khó khăn.

Bên trong một khu chợ tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhiều ngành nghề vào diện được hưởng ưu đãi thuế

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã bổ sung nhiều ngành nghề vào diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về mức thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng ưu đãi, luật sửa đổi, bổ sung quy định việc áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với dự án đầu tư mới tại khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Luật bổ sung quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm đối với dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án đầu tư mới tại khu kinh tế nhưng không nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Một số trường hợp miễn, giảm thuế khác được đề cập trong luật là: bổ sung quy định về việc giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Luật cũng bổ sung quy định về việc áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Một số gian hàng bày bán đồ trong một khu chợ ở TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nhiều khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Một điểm mới quan trọng của luật là làm rõ và mở rộng các khoản chi được tính vào chi phí hợp lệ. Doanh nghiệp được hạch toán chi phí cho nhân sự biệt phái tham gia quản trị, điều hành tại tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt, hoặc ngân hàng thương mại chuyển giao bắt buộc.

Các khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ cũng được chấp nhận, theo hướng dẫn của Chính phủ. Doanh nghiệp còn được tính vào chi phí hợp lệ các khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng gắn với hoạt động kinh doanh, cũng như chi phí giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, net zero.

Đáng chú ý, các khoản đóng góp vào quỹ được thành lập theo quyết định của Thủ tướng và quy định của Chính phủ cũng được chấp nhận là chi phí hợp lý. Luật mới cho phép một số trường hợp không bắt buộc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nhưng vẫn được công nhận chi phí hợp lệ, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh mở rộng phạm vi chi phí hợp lý, luật cũng siết chặt danh mục chi không được trừ. Trong đó có chi trả lãi vay cho đối tượng không phải tổ chức tín dụng vượt mức lãi suất theo Bộ luật Dân sự.

Phần thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp theo phương pháp khấu trừ cũng không được tính vào chi phí được trừ, ngoại trừ trường hợp GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết nhưng không thuộc diện hoàn thuế. Nếu GTGT đầu vào đã được tính vào chi phí, thì không được tiếp tục khấu trừ với GTGT đầu ra.

Ngoài ra, luật vẫn giữ nguyên nguyên tắc loại trừ đối với các khoản chi không hợp lệ, chi phạt vi phạm hành chính, khoản đã được bù đắp từ nguồn khác, hoặc chi vượt mức khống chế theo quy định chuyên ngành.