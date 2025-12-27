TPHCM nêu tên hơn 4.200 đơn vị nợ thuế, nhiều đại gia địa ốc bị gọi tên

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Vũng Tàu) với số tiền nợ 2.066 tỷ đồng. Vũng Tàu Paradise được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, TP Vũng Tàu (cũ).

Một doanh nghiệp cũng có tên trong nhóm nợ thuế nghìn tỷ là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với số thuế còn nợ 1.829 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3 cũng là một công ty bất động sản - Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill với số nợ thuế 1.568 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến trong vai trò chủ đầu tư của một dự án cao ốc tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Trong nhóm đầu nợ thuế vừa được công khai, còn có không ít doanh nghiệp khác cũng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Chẳng hạn như Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà - HDTC nợ 850 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim nợ 115,7 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đang nợ 146 tỷ đồng, Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức nợ 86,6 tỷ đồng….

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, thành viên của Đất Xanh Group, cũng đang nợ thuế 66,4 tỷ đồng. So với con số 254 tỷ đồng thời điểm tháng 9/2025, nợ thuế của doanh nghiệp này đã giảm gần 188 tỷ đồng.

Golden Hill, Xuyên Việt Oil… cùng hơn 4.200 công ty đang nợ thuế 14.370 tỷ đồng (Ảnh: DT).

Được biết, việc công khai được thực hiện nhằm xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020 của Chính phủ.

Cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin về người nộp thuế nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.