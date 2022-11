Lỉnh kỉnh túi lớn túi bé "săn sale" Black Friday, hóa đơn chục triệu đồng

(Dân trí) - Dân công sở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đến trung tâm thương mại "săn sale" Black Friday, ra về lỉnh kỉnh túi lớn túi bé, có người chi hàng chục triệu đồng cho một lần mua sắm.

Trưa 25/11 tại một trung tâm thương mại ở phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cửa hàng đồng loạt tung ra sự kiện ưu đãi lớn nhất năm Black Friday kéo dài trong ba ngày, đến hết chủ nhật (27/11). Các mặt hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, nội thất… đều được chạy chương trình giảm giá "khủng".

Không còn cảnh tượng hàng dài chờ trước các cửa hàng như những năm trước dịch Covid-19, những đợt khuyến mại dịp Thứ sáu đen năm nay tuy đã "hồi sinh" nhưng không được như kỳ vọng.

Gần trưa, lượng lớn khách hàng đổ về cửa hàng chuyên đồ gia dụng. Khách chủ yếu là dân công sở, tranh thủ giờ nghỉ trưa ra săn hàng giảm giá.

Chị Nguyễn Tú Quỳnh (quận Đống Đa) rủ 3 người bạn cùng đến trung tâm thương mại "săn" sale (giảm giá) đồ gia dụng.

Khệ nệ bê từng túi hàng bước ra từ cửa hàng, chị Quỳnh kiểm đếm số lượng hàng hóa đã mua với tổng giá trị hóa đơn hơn 8 triệu đồng.

"Chúng tôi rủ nhau đi mua chung, tận dụng chương trình ưu đãi "mua 2 tính tiền 1", rồi chia lại sẽ được lãi nhiều", chị Quỳnh nói.

Tận dụng 4 chiếc vali mới mua, hội chị em chia nhỏ các mặt hàng đặt vào từng vali để tiện di chuyển.

"Không khí mua sắm Black Friday năm nay không đông như mọi năm, dễ mua và không phải chen chúc, giá cả hợp lý. Tôi rất hào hứng vì đây là dịp khuyến mại lớn nhất trong năm", chị Quỳnh (thứ hai từ phải qua) cho hay.

Với hóa đơn hơn 10 triệu đồng, bà Lê Thị Hồng (66 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cùng con trai "săn" được 7 loại món hàng, được cửa hàng hỗ trợ giao hàng tận nhà. Bà đặc biệt hài lòng vì đã mua được 4 chiếc vali, vì "tôi hay đi du lịch".

"Mấy hôm trước tôi từng mua một cái nồi cơm nhưng chỉ được giảm giá 10%. Tôi đợi đến ngày hôm nay để được giảm sâu hơn nữa", bà Hồng nói.

Người phụ nữ nhận xét không khí mua sắm tại trung tâm thương mại khá ảm đảm, chưa đạt hiệu quả do người dân vẫn đi làm. "Vài ngày sắp tới, các cửa hàng vẫn duy trì khuyến mãi, tôi nghĩ mọi người sẽ tìm đến đông hơn, để thúc đẩy tiêu dùng", bà nói.

Chị Đoàn Thị Hợp (quận Hoàng Mai) cùng chồng (bên trái) đợi lấy hàng tặng sau khi mua hết 7 triệu đồng. "Chúng tôi đợi xách từng túi đồ xuống sảnh, rồi đánh xe ô tô mang về nhà", chị nói.

Một phụ nữ khác (ảnh phải) khó nhọc bê từng túi hàng "săn sale", đợi người thân đến "giải cứu".

Trong hai ngày 25/11-26/11, trung tâm thương mại sẽ mở cửa muộn đến 23h để phục vụ các tín đồ mua sắm.

Trong số các gian hàng tại trung tâm thương mại, đồ thể thao thu hút nhiều khách nhất.

Một cửa hàng đã phải huy động thêm nhân viên để phục vụ khách hàng. Hoạt động mua sắm diễn ra tấp nập và sôi động.

Một cửa hàng thời trang giảm giá toàn bộ mặt hàng lên 50%.

Bà Vũ Trà My, Quản lý khu vực miền Bắc, cho biết lượng khách trong sáng Black Friday tuy ở mức đông so với hai năm gần đây, nhưng không bằng một nửa so với thời điểm trước dịch Covid-19.

"Năm 2018, chúng tôi chỉ dám mở hé cửa, cho phép khách hàng lần lượt vào mua, bên trong cửa hàng khi đó gần như không thể di chuyển do kẹt cứng. Nhưng năm nay, khách có thể ra vào thoải mái", bà My nói.

Theo bà, tinh thần mua sắm của người dân sau dịch Covid-19 đã tăng lên, nhưng thực tế doanh thu cửa hàng không vượt trội, cũng chỉ bằng năm ngoái. Nguyên nhân một phần do các hãng không có nhiều hàng hóa.

"Chúng tôi yêu cầu nhân viên làm việc năng suất 100% trong suốt những ngày tổ chức chương trình giảm giá lớn nhất trong năm", người phụ nữ khẳng định.

Trong khi đó, nhiều gian hàng trong trung tâm thương mại rơi vào tình cảnh đìu hiu, ảm đảm, lác đác khách hàng.

Các cửa hàng thời trang trên đường phố Chùa Bộc (Hà Nội) - vốn được mệnh danh là "thiên đường mua sắm", nhiều mặt hàng quần áo hạ giá 70%, thậm chí 80%, nhưng vẫn "kén" khách.

Một nhân viên cửa hàng cho biết dù đã tung ra chương trình giảm giá mạnh vào khung giờ trưa, nhưng "đợi mãi không thấy khách".