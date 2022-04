Liechtenstein, đất nước "nhỏ nhưng có võ" với nền kinh tế giàu có, đa dạng

Liechtenstein - "nhỏ nhưng có võ" với nền kinh tế giàu có, đa dạng

Một đất nước nhỏ bé nằm giữa Thụy Sĩ và Áo tự hào có một nền kinh tế mở, đa dạng và giàu có với khoảng 4.700 doanh nghiệp đang hoạt động - đó là Liechtenstein.

Trung tâm tài chính, kinh doanh quốc tế

Liechtenstein có một nền kinh tế đa dạng hóa cao và là một trong những nền kinh tế công nghiệp hóa nhất trên thế giới. Với khoảng 4.700 công ty đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Liechtenstein được mệnh danh là đất nước của các công ty và doanh nhân. Đất nước theo chế độ quân chủ và có chủ quyền từ thế kỉ 12 này còn là một thiên đường cho giới ngân hàng và rửa tiền thế giới. Thuế suất thấp và một chế độ tài chính ưu đãi đã thu hút gần 75.000 công ty nước ngoài, hầu hết là ngân hàng, đăng kí hoạt động ở đây. Con số này gấp đôi số dân Liechtenstein.

Liechtenstein - quốc gia nhỏ bé giàu thứ 2 châu Âu (Ảnh: Dreamstime.com).

Liechtenstein là một đất nước công nghiệp. 37,5% lực lượng lao động của nước này hoạt động trong lĩnh vực thứ cấp, và 43% tổng giá trị gia tăng của cả nước được tạo ra bởi ngành công nghiệp và sản xuất. Các ngành quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghiệp của Liechtenstein là kỹ thuật máy móc, kỹ thuật nhà máy, sản xuất dụng cụ chính xác, công nghiệp nha khoa và công nghiệp thực phẩm. Liechtenstein không có cụm công nghiệp, nhưng có cơ sở sản xuất khá rộng rãi. Cùng với các công ty quốc tế lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo thành xương sống của nền kinh tế Liechtenstein, với mỗi công ty trung bình có ít hơn 10 nhân viên.

Nói về lý do Liechtenstein thu hút số lượng lớn doanh nghiệp và khác biệt so với các nước châu Âu khác, Phó Thủ tướng Liechtenstein Daniel Risch, kiêm Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng, Kinh tế và Thể thao, cho biết: "Liechtenstein có thuận lợi là nằm ở vị trí trung tâm của châu Âu và tự do thâm nhập vào 2 khu vực kinh tế lớn là EEA và Thụy Sỹ. Ngoài ra, chúng tôi có một hệ thống kinh tế tự do, cung cấp dịch vụ ngắn hạn và các thủ tục phi luật lệ, mức thuế cạnh tranh, trình độ học vấn, nghiên cứu và đổi mới cao".

Do thị trường nội địa hạn chế, các doanh nghiệp lớn ở Liechtenstein hướng nhiều vào xuất khẩu. Phần lớn sản lượng hàng hóa của họ được bán ra nước ngoài. Các điểm đến xuất khẩu quan trọng nhất cho ngành sản xuất hàng hóa của quốc gia này là Thụy Sĩ, Đức và Mỹ.

Liechtenstein là một phần của lãnh thổ hải quan Thụy Sỹ, cho nên các hiệp định thương mại tự do song phương mà Thụy Sĩ ký kết cũng áp dụng cho các doanh nghiệp ở Công quốc này. Ngoài ra, là thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), Liechtenstein còn được hưởng lợi từ nhiều hiệp định thương mại tự do. Điều này cho phép các công ty ở Liechtenstein tiếp cận thị trường tự do của 31 tiểu bang với khoảng 500 triệu người ở châu Âu. Chính sự di chuyển tự do của hàng hóa, con người, dịch vụ và vốn giúp đơn giản hóa quan hệ kinh doanh của nước này với châu Âu.

Một đặc điểm nổi bật của nền kinh tế quốc gia Liechtenstein là số lượng lớn người lao động đi lại xuyên biên giới hàng ngày. Năm 2016, nhóm người này chiếm 55% lực lượng lao động của công quốc này.

Nền kinh tế Liechtenstein giàu có với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trên đầu người cao thứ 2 trên thế giới (sau Monaco), đạt 180.366 USD, theo số liệu năm 2020 của World Population Review. Còn tính theo chỉ số thu nhập quốc dân (GNI) bình quân trên đầu người, Liechtenstein xếp thứ nhất với 116.440 USD.

Từ Lâu đài Vaduz nhìn xuống thủ đô của Liechtenstein (Ảnh: qz.com).

Theo các nhà phân tích và mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics, GDP của Liechtenstein ước đạt 6,1 tỷ USD vào cuối năm 2021 và dự kiến đạt 6,3 tỷ USD vào năm 2022.

Từ năm 1970 đến năm 2018, GDP trung bình của Liechtenstein là 2,48 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại là 6,84 tỷ USD vào năm 2018 và mức thấp kỷ lục 0,09 tỷ USD vào năm 1970.

Liechtenstein đã phát triển từ một nước nông nghiệp trở thành một trung tâm tài chính và kinh doanh thành công của thế giới trong thế kỷ 20. Giải thích cho điều này, Hoàng tử trị vì của Liechtenstein cho biết: "Ngoài dân số dân trí cao và điều kiện kinh tế hấp dẫn, Liechtenstein mở cửa thị trường với thế giới. Chính điều này giúp Liechtenstein trở thành một điểm đến kinh doanh đa dạng và chuyên môn hóa cao. Thêm vào đó, mối quan hệ tốt, chặt chẽ với những quốc gia láng giềng cũng là một yếu tố tạo nên thành công của chúng tôi".

Một nơi đáng sống

Nền kinh tế giàu mạnh đã giúp công dân của Liechtenstein hưởng mức lương cao thuộc hàng top ở châu Âu. Trung bình, một công dân kiếm được khoảng 92.000 USD mỗi năm, cao hơn khoảng 15.000 USD so với tổng mức lương trung bình của một công dân Đức.

Đi kèm với mức lương cao là chi phí sinh hoạt cao. Trung bình mỗi tháng, người dân ở Liechtenstein chi khoảng một nửa thu nhập cho các chi phí cố định gồm nhà ở, điện nước, phương tiện đi lại và bảo hiểm y tế. Mặc dù chi phí sinh hoạt cao, Liechtenstein có tỷ lệ nghèo (người sống ở mức hoặc dưới 5,50 USD/ ngày) bằng 0%.

Sở hữu một hệ thống giáo dục xuất sắc, Liechtenstein cung cấp cho nền kinh tế những lao động có trình độ cao. Sau khi hoàn thành thời gian đi học bắt buộc 11 năm (từ tiểu học đến trung học), công dân có một loạt các lựa chọn để theo đuổi giáo dục cao hơn, bao gồm đào tạo nghề, giáo dục đại học (cao đẳng hoặc đại học) và học nghề.

Tuyến đường sắt Feldkirch-Buchs nối Thụy Sĩ với Áo đi qua Liechtenstein, cho phép công nhân đi lại giữa các nước một cách dễ dàng. Do có đến 55% lực lượng lao động ở Liechtenstein là người nước ngoài, nên hệ thống đường sắt này tối quan trọng trong việc duy trì lực lượng lao động ở đây. Lý do đằng sau số lượng người đi làm cao là do nền kinh tế của Liechtenstein đã phát triển quá nhanh trong những năm qua khiến lực lượng lao động trong nước của nó không thể theo kịp.

Quan trọng nhất, người dân sống ở Liechtenstein được hưởng quyền tự do tôn giáo và được chính quyền cung cấp các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Đặc biệt, người nhập cư ở đất nước này cũng được cung cấp các điều kiện sống tốt và các quyền lợi tương tự như những người bản địa.

Toàn bộ lãnh thổ Liechtenstein nằm trong dãy Alps (Ảnh: istock).

Điều kiện sống đã phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân ở Liechtenstein. Đất nước với nền kinh tế giàu có, phát triển mang đến cho người dân rất nhiều điều kiện thuận lợi như tiền lương cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp hay cơ hội giáo dục tuyệt vời. Có thể nói, với các dịch vụ đa dạng và quyền tự do, Liechtenstein là một nơi đáng sống, theo đánh giá của Borgen Project.

Sau tất cả, Liechtenstein là nước nào?

Liechtenstein là một công quốc Tây Âu nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất của châu Âu với diện tích khoảng 161 km2. Thủ đô là Vaduz.

Dân số của Liechtenstein là 39.200 người (theo ước tính năm 2021). Người Liechtenstein là hậu duệ của bộ lạc Alemanni đến vùng này năm 500 sau công nguyên. Ngôn ngữ chính thức ở đây là tiếng Đức; ngoài ra người Liechtenstein cũng sử dụng nhiều phương ngữ khác nhau như tiếng Alemanni và tiếng Walser. Phần lớn người dân ở Liechtenstein là tín đồ Cơ đốc giáo (chủ yếu là Công giáo La Mã và Tin lành), một số theo đạo Hồi.

2/3 diện tích phía đông của quốc gia này là các chân đồi gồ ghề của dãy núi Rhätikon, một phần của trung tâm dãy Alps. Trong khi đó, phía tây là vùng đồng bằng ngập lũ sông Rhine, kết hợp với thung lũng sông Ill, tạo thành một vùng đất thấp hình tam giác mở rộng về phía bắc. Thung lũng sông từng là đầm lầy, nhưng một kênh thoát nước được xây dựng vào những năm 1930 đã làm cho đất đai trở nên màu mỡ, thích hợp cho sản xuất nông nghiệp.

Khí hậu của Liechtenstein ôn hòa và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gió đông nam ấm áp, được gọi là foehn. Vào mùa đông, nhiệt độ hiếm khi giảm xuống dưới 15⁰ C, trong khi vào mùa hè, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20⁰C đến 28⁰C. Những điều kiện khí hậu thuận lợi này cho phép trồng nho và ngô (ngô), điều hiếm gặp ở vùng núi.

Liechtenstein là một quốc gia quân chủ lập hiến. Đứng đầu đất nước là hoàng tử trị vì theo chế độ cha truyền con nối. Bộ máy nhà nước bao gồm một thủ tướng và 4 quan chức nội các được bổ nhiệm bởi hoàng tử trị vì đương nhiệm. Chính phủ Liechtenstein duy trì một lực lượng cảnh sát danh nghĩa, nhưng quân đội thường trực đã bị bãi bỏ và quyền trung lập được tuyên bố vào năm 1868 (việc bảo vệ công quốc hiện là trách nhiệm của Thụy Sĩ).

Liechtenstein không có tài nguyên thiên nhiên có giá trị thương mại và hầu như tất cả các nguyên liệu thô, bao gồm cả gỗ, đều phải nhập khẩu. Quốc gia này không phát triển ngành công nghiệp nặng, ngược lại, tập trung sản xuất quy mô nhỏ, bao gồm gia công kim loại, dược phẩm, dụng cụ chính xác, thiết bị điện tử, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng.

Những sự thật thú vị

So với các nước láng giềng là Thụy Sĩ và Áo, Liechtenstein có vẻ lép vế hơn. Liechtenstein có diện tích nhỏ hơn gần 8 lần so với thành phố Los Angeles. Đây là quốc gia nhỏ thứ 4 ở châu Âu, sau Thành phố Vatican, Monaco và San Marino.

Schaan là thành phố lớn nhất của Liechtenstein với chỉ 6.000 người. Thủ đô Vaduz, cách Schaan khoảng 11 dặm, thậm chí còn ít cư dân hơn với khoảng 5.400 người.

Trong 7 quốc gia thuộc dãy Alps - dãy núi cao nhất nằm hoàn toàn ở châu Âu, gồm Áo, Pháp, Đức, Italy, Liechtenstein, Slovenia và Thụy Sĩ, Liechtenstein là quốc gia duy nhất có 100% lãnh thổ nằm trên dãy Alps. Theo đó, độ cao thấp nhất của Liechtenstein là hơn 1.400 m so với mực nước biển.

Đất nước nhỏ bé này là quốc gia ít được đến thăm thứ hai ở châu Âu (sau San Marino) với chỉ 85.000 du khách vào năm 2018, theo Tổ chức Du lịch Thế giới. Tuy nhiên, theo Insider, gần đây, lượng khách du lịch ở San Marino dần tăng lên, biến Liechtenstein trở thành quốc gia ít du khách đến thăm nhất ở châu Âu.

Một điều ấn tượng là GDP bình quân đầu người của Liechtenstein cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Monaco, thành phố giàu có xa hoa ở bờ biển Địa Trung Hải của Pháp với 1/3 dân số là triệu phú. Đó là nhờ quốc gia này có một khu vực dịch vụ tài chính thịnh vượng, với các ngành công nghiệp chính khác bao gồm điện tử, sản xuất kim loại, sản phẩm nha khoa, dụng cụ quang học và dược phẩm.

Người Liechtenstein hưởng điều kiện sống tốt (Ảnh: Shutterstock.com).

Christoph Zeller - tỷ phú duy nhất của đất nước này - sở hữu khối tài sản trị giá 50% GDP của cả nước. Tỷ phú này là cựu Giám đốc điều hành và hiện là thành viên ban giám sát của Ivoclar Vivadent AG, một công ty sản xuất các sản phẩm nha khoa có trụ sở tại Liechtenstein, mang lại doanh thu khoảng 818 triệu USD trong năm 2018. Công ty Ivoclar Vivadent AG hiện ước tính có giá trị 3,1 tỷ USD, bằng một nửa GDP 6,2 tỷ USD của đất nước châu Âu nhỏ bé này.

Một sự thật kinh ngạc nữa là Liechtenstein hầu như không có nợ công. Tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia này chỉ là 0,5%, và ngân sách quốc gia và thành phố còn tạo ra thặng dư.

Năm 2016, chỉ có 406 người thất nghiệp ở Liechtenstein, bao gồm cả những người đang nghỉ sinh, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liechtenstein. Tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này là 2,1%. Trong đó, hơn một nửa lực lượng lao động của Liechtenstein đến từ các nước láng giềng như Thụy Sĩ, Áo và Đức.

Cuối cùng, Liechtenstein không có quân đội kể từ năm 1868 và không có sân bay hay bờ biển. Sân bay gần nhất là ở Zurich, cách thủ đô Vaduz của Liechtenstein khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe.

Ngoài sự giàu nhờ nền kinh tế mở đa dạng và những câu chuyện thú vị, "nàng công chúa ngủ trong rừng" Liechtenstein còn ẩn chứa rất nhiều điều hấp dẫn, đang chờ "hoàng tử" đến đánh thức.

Nội dung: Haru (Tổng hợp)

18/04/2022