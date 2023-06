Lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 19/6 bất ngờ có diễn biến đảo chiều

EVN Hà Nội vừa thông báo về lịch tạm ngừng cấp điện trên toàn thành phố trong ngày 19/6. Đáng chú ý, hàng chục xã, phường trên địa bàn bị cắt điện trong cùng một khung giờ.

Cụ thể, tại Hoàn Kiếm, một phần các phường Hàng Gai, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Phúc Tân, Đồng Xuân bị tạm ngưng cung cấp điện từ 9h30 đến 14h30. Cùng thời gian này, một phần phường Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Lê Đại Hành, Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng; một phần phường Láng Hạ, Quang Trung, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũng bị mất điện.

Tương tự, một số khu vực quận, huyện Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn, Hà Đông… cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, bất ngờ nhiều huyện ngoại thành Ứng Hòa, Thanh Oai, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Hoài Đức… không bị mất điện hoặc hoãn lịch cắt điện.

Tại các quận nội thành Hà Nội, nhiều khu vực bị cắt điện từ 9h30 đến 14h30 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp, khu vực công cộng có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện.

Nhiều tỉnh thành phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc… cũng có lịch mất điện diện rộng. Tại Hải Phòng, trong ngày 19/6 có nhiều khu vực thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện trung, hạ áp nên phải cắt điện. Trên địa bàn quận Hồng Bàng, khu vực đường Hùng Vương bị mất điện từ 7h30 đến 9h30, sau đó mất tiếp đến 11h.

Tại quận Ngô Quyền, đường Lạch Tray bị mất điện 7h45-9h, đường Hồ An Biên mất điện 7h30-10h30, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mất điện 9h15-11h30, đường Ngô Quyền mất điện 10h30-11h30.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 19/6 dự báo ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng.

Riêng tại khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.