Lịch cắt điện nhen nhóm trở lại Hà Nội, Hải Phòng

Trong thông báo phát đi ngày 22/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết việc cung ứng điện tại miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Lý do là miền Bắc có mưa liên tục, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng và tất cả hồ đều vượt mực nước chết.

Cũng kể từ thời điểm kể trên, các tỉnh miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng gần như không mất điện. Trên website của các công ty điện lực trực thuộc EVN tạm dừng việc cập nhật lịch cắt điện.

Thực tế, thông báo phía điện lực phát đi có nội dung nêu rõ hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

Đến đầu tháng 7, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm với mức nhiệt cao nhất trên 38 độ C, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng vọt, thủy văn diễn biến không thuận lợi… Lúc này, lịch cắt điện tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc nhen nhóm quay trở lại.

Lịch cắt điện đã quay trở lại sau chưa đầy 2 tuần (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong ngày 5/7, tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), từ số nhà 405 đến số 421 phố Bạch Mai, từ số 440 đến số 470 Bạch Mai, ngõ 424 Bạch Mai, từ số 2 đến 46, từ số 1 đến 33 phố Hồng Mai, toàn bộ ngõ 13, 19, 25, 29 phố Hồng Mai bị cắt điện 3-10h. Từ số 269 đến 289 phố Thanh Nhàn, toàn bộ ngõ 269 phố Thanh Nhàn, ngõ 19 Trại Găng mất điện 3-11h.

Tại huyện Mê Linh, một phần xã Tráng Việt bị tạm ngưng cung cấp điện lúc 7-8h. Tại quận Hà Đông, một phần tổ dân phố số 5 phường Phúc La bị mất điện lúc 7h-9h30 và 14h30-17h; một phần tổ dân phố số 2 phường Kiến Hưng mất điện lúc 7-12h; một phần tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Trãi mất điện trong khoảng 14h30-17h.

Tại huyện Hoài Đức, một phần xã Đức Giang, thị trấn Trạm Trôi và các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn bị cắt điện từ 7h đến 15h. Một phần các xã Sơn Đồng, Song Phương, Lại Yên, An Thượng bị mất điện từ 8h đến 16h.

Trong khi đó, nhiều quận, huyện tại Hải Phòng cắt điện với lý do thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện trung, hạ áp. Tại quận Lê Chân, đường Lam Sơn mất điện lúc 6-12h, đường Nguyễn Văn Linh mất điện vào 8-10h, đường Lạch Tray mất điện 14h30-16h.

Tại huyện Vĩnh Bảo, xã Hòa Bình, Trấn Dương mất điện 5h30-5h45; xã Vĩnh Tiến, Cổ Am mất điện 5h30-11h. Tại quận Hải An, khu vực Tràng Cát mất điện 8-11h; khu vực Ngô Gia Tự, Bãi Rác mất điện 4 lần, mỗi lần 15 phút trong ngày.

Một số tỉnh, thành miền Bắc khác cũng bị mất điện một phần trong ngày 5/7 gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên. Tuy nhiên, lịch cắt điện không trên diện rộng và thường trong thời gian không quá lâu.

Liên quan đến tình hình nước tại hồ thủy điện, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết ngày 4/7, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ.

Một số hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mực nước cao; khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày 5/7 dự báo có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.