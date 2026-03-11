Thêm ngân hàng lớn tăng lãi suất, cuộc đua hút tiền ngày càng sôi động

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến từ ngày 11/3, gia nhập nhóm ngân hàng nâng lãi suất trong tháng 3.

Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4% lên 4,6%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,4% lên 6%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng và 12 tháng tăng 0,5%, lần lượt lên 6,1% và 6,3%/năm. Các kỳ hạn dài hơn cũng được điều chỉnh tăng, trong đó 15-18 tháng lên 6,5%/năm, còn 24 tháng và từ 36 tháng trở lên cùng đạt 6,6%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại quầy vẫn giữ nguyên từ tháng 12/2025, với mức cao nhất 6,2%/năm cho khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng. Thực tế, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất trả trước cao hơn, lên tới 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là ngân hàng thứ 5 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3, sau các ngân hàng VPBank, Sacombank, VietBank và MB.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo biểu lãi suất huy động ngày 11/3, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 tháng hiện dao động khá rộng, từ 1,6%/năm tại SCB đến khoảng 4,7-4,75%/năm tại nhiều ngân hàng như LPBank, VPBank, VIB, TPBank hay OCB. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp hơn, phổ biến quanh 3-3,2%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trong khoảng 4,5-4,75%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như MB, SHB, Sacombank hay Eximbank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp hơn đáng kể, khoảng 3,4-3,7%/năm.

Chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng thể hiện rõ ở kỳ hạn 6 tháng. Nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết quanh 4,5-5,7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã đưa lãi suất lên trên 6%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như LPBank và Bac A Bank ở mức 6,8%/năm, hay PGBank lên tới 7,1%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 9 tháng dao động phổ biến từ khoảng 5,3% đến 6,6%/năm. Một số ngân hàng tiếp tục duy trì mức cao trên 6%/năm như VPBank, OCB hay SHB. Đáng chú ý, PGBank vẫn là ngân hàng niêm yết mức cao nhất ở khoảng 7,1%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên. Mức cao nhất thuộc về MBV và PGBank với 7,2%/năm, tiếp đến là LPBank ở mức 7%/năm. Trong khi đó, nhóm quốc doanh như BIDV và VietinBank vẫn duy trì quanh 5,2%/năm.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, mặt bằng lãi suất tiếp tục cao hơn so với các kỳ hạn ngắn. Một số ngân hàng niêm yết từ 6,8-7,1%/năm như LPBank, BVBank hay PGBank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức quanh 5,3-6%/năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần.