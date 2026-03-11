Thêm ngân hàng lớn tăng lãi suất, cuộc đua hút tiền ngày càng sôi động
(Dân trí) - Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, đẩy mặt bằng lãi suất tiết kiệm lên cao hơn so với đầu năm. Cuộc đua hút tiền gửi vì thế trở nên sôi động trở lại, với nhiều kỳ hạn vượt 7%/năm.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến từ ngày 11/3, gia nhập nhóm ngân hàng nâng lãi suất trong tháng 3.
Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4% lên 4,6%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,4% lên 6%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng và 12 tháng tăng 0,5%, lần lượt lên 6,1% và 6,3%/năm. Các kỳ hạn dài hơn cũng được điều chỉnh tăng, trong đó 15-18 tháng lên 6,5%/năm, còn 24 tháng và từ 36 tháng trở lên cùng đạt 6,6%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi tại quầy vẫn giữ nguyên từ tháng 12/2025, với mức cao nhất 6,2%/năm cho khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng. Thực tế, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất trả trước cao hơn, lên tới 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Đây là ngân hàng thứ 5 tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3, sau các ngân hàng VPBank, Sacombank, VietBank và MB.
Theo biểu lãi suất huy động ngày 11/3, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 tháng hiện dao động khá rộng, từ 1,6%/năm tại SCB đến khoảng 4,7-4,75%/năm tại nhiều ngân hàng như LPBank, VPBank, VIB, TPBank hay OCB. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp hơn, phổ biến quanh 3-3,2%/năm.
Ở kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trong khoảng 4,5-4,75%/năm tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như MB, SHB, Sacombank hay Eximbank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức thấp hơn đáng kể, khoảng 3,4-3,7%/năm.
Chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng thể hiện rõ ở kỳ hạn 6 tháng. Nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết quanh 4,5-5,7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã đưa lãi suất lên trên 6%/năm. Một số ngân hàng niêm yết mức cao như LPBank và Bac A Bank ở mức 6,8%/năm, hay PGBank lên tới 7,1%/năm.
Lãi suất kỳ hạn 9 tháng dao động phổ biến từ khoảng 5,3% đến 6,6%/năm. Một số ngân hàng tiếp tục duy trì mức cao trên 6%/năm như VPBank, OCB hay SHB. Đáng chú ý, PGBank vẫn là ngân hàng niêm yết mức cao nhất ở khoảng 7,1%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên. Mức cao nhất thuộc về MBV và PGBank với 7,2%/năm, tiếp đến là LPBank ở mức 7%/năm. Trong khi đó, nhóm quốc doanh như BIDV và VietinBank vẫn duy trì quanh 5,2%/năm.
Với kỳ hạn dài 18 tháng, mặt bằng lãi suất tiếp tục cao hơn so với các kỳ hạn ngắn. Một số ngân hàng niêm yết từ 6,8-7,1%/năm như LPBank, BVBank hay PGBank. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức quanh 5,3-6%/năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần.
Về diễn biến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 2/3 đến 6/3, lãi suất bình quân VND có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.
Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 4,09%/năm, 1,52%/năm và 0,15%/năm lên các mức 8,55%/năm, 7,33%/năm và 7,35%/năm.
Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước.
Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,01%/năm và 0,03%/năm xuống các mức 3,60%/năm và 3,63%/năm.
Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 4.488.579 tỷ đồng, bình quân 897.716 tỷ đồng/ngày, giảm 144.229 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 811.228 tỷ đồng, bình quân 162.246 tỷ đồng/ngày, tăng 4.885 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn 1 tuần. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.