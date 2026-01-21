Lãi suất tăng liên tục, ngân hàng nào đang trả lãi cao nhất thị trường?

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng vào ngày 20/1 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và khối ngân hàng thương mại cổ phần.

Lãi suất ở các kỳ hạn ngắn (1-3 tháng) vẫn duy trì ở mức thấp, trong khi kỳ hạn trung và dài hạn (6-18 tháng) ghi nhận mức cao hơn, phản ánh nhu cầu ổn định nguồn vốn dài hạn của nhiều nhà băng.

Bốn ngân hàng quốc doanh lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến thấp. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất chỉ dao động từ 2,1-3%/năm, thấp hơn đáng kể so với khối ngân hàng tư nhân. Tại kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất của nhóm này phổ biến quanh mức 5,2-5,3%/năm.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể, đặc biệt ở kỳ hạn 6-12 tháng. Một số ngân hàng sẵn sàng trả lãi suất trên 6,5%/năm để thu hút dòng tiền gửi trực tuyến.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Chi tiết hơn, ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến dao động trong khoảng 1,6-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ mức thấp, phổ biến quanh 2,1-3%/năm, trong đó Vietcombank thấp nhất với 2,1%/năm và SCB chỉ ở mức 1,6%/năm. Ngược lại, nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết lãi suất cao hơn đáng kể, từ 4,3-4,75%/năm như Bac A Bank, OCB, VPBank, PGBank hay PVcomBank.

Lãi suất kỳ hạn 3 tháng ghi nhận mức tăng nhẹ so với kỳ hạn 1 tháng, dao động chủ yếu từ 3,4-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp, chỉ khoảng 3,4-3,5%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như ACB, LPBank, MBV, OCB, VIB hay TPBank áp dụng mức 4,7-4,75%/năm, tạo ra khoảng cách khá rõ so với nhóm ngân hàng lớn.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trực tuyến tăng mạnh và có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết mức 4,5-5%/năm, trong khi khối ngân hàng tư nhân phổ biến từ 5,2-6,5%/năm. Đáng chú ý, PGBank áp dụng mức cao nhất lên tới 7,1%/năm, MBV và ABBank cùng ở mức 6,5%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức lãi suất cạnh tranh mạnh nhất. Nhóm quốc doanh chỉ dao động quanh 5,2-5,3%/năm, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân vượt mốc 6%/năm. MBV và PGBank cùng dẫn đầu với mức 7,2%/năm, tiếp đến là OCB (6,6%/năm), Bac A Bank (6,85%/năm) và VIB (6,5%/năm). Khoảng cách lãi suất giữa 2 nhóm lên tới gần 2 điểm %.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra giao dịch tiền tại quầy (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến nhìn chung ổn định so với kỳ hạn 12 tháng, dao động từ 3,9-7,2%/năm. MBV tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank, OCB và PGBank duy trì mức từ 6,8-6,9%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn không thay đổi nhiều, phổ biến ở mức 5,2-5,3%/năm, phản ánh sự thận trọng trong huy động vốn dài hạn.

Theo thống kê từ đầu tháng 1, có 13 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB tăng lãi suất huy động. Có 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.