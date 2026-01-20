Lãi suất tăng dồn dập, thêm loạt ngân hàng có động thái

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 15 tháng, đánh dấu lần tăng lãi suất tiền gửi thứ 5 liên tiếp kể từ tháng 10/2025. Lãi suất cao nhất trực tuyến tăng 0,5-0,7 điểm phần trăm, cao nhất 6%/năm. Lãi suất tại quầy tăng 0,2-0,6 điểm phần trăm, cao nhất 5,4%/năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài Sacombank, VIB cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,4-0,5 điểm phần trăm/năm tại một số kỳ hạn. Mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm được duy trì đối với kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn khác từ 15 đến 36 tháng cũng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 5,9-6%/năm.

Ở chiều ngược lại, PGBank bất ngờ giảm mạnh lãi suất tiền gửi. Mức giảm cho kỳ hạn 18-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ giảm 0,5 điểm phần trăm, từ 7,3% xuống còn 6,8%/năm. Lãi suất cao nhất tại nhà băng này là 7,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng. PGBank vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, nhất là các kỳ hạn 6-12 tháng.

Dựa trên biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 20/1, kỳ hạn 1 tháng lãi suất dao động khá rộng, từ mức rất thấp 1,6-2,1%/năm tại SCB và Vietcombank, đến mức cao 4,7-4,75%/năm ở nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, Sacombank, VPBank, MBV, PGBank. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì lãi suất thấp nhằm kiểm soát chi phí vốn, trong khi khối tư nhân đẩy mạnh hút tiền gửi ngắn hạn.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến trong khoảng 4-4,75%/năm. Phần lớn ngân hàng tư nhân niêm yết sát trần 4,75%/năm, cho thấy cạnh tranh huy động vẫn rất gay gắt ở kỳ hạn ngắn. Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ mức thấp hơn đáng kể, chỉ quanh 3,4-3,5%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đưa lãi suất lên trên 6%/năm, thậm chí vượt 7%/năm như PGBank 7,1%, MBV 6,5%, Bac A Bank 6,8%. Trong khi đó, nhóm quốc doanh chỉ dao động 4,5-5%/năm, tạo khoảng cách rất lớn giữa hai nhóm ngân hàng.

Ở kỳ hạn 12 tháng, đây là kỳ hạn có mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường. Lãi suất dao động từ 5,2%/năm ở nhóm quốc doanh đến 7,2%/năm tại MBV và PGBank. Nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết quanh 6,3-6,6%/năm, phản ánh nhu cầu ổn định nguồn vốn dài hơn trong bối cảnh tín dụng dự kiến tăng tốc.

Theo thống kê từ đầu tháng 1, có 13 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB tăng lãi suất huy động. ACB, PGBank giảm lãi suất.