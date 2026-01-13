Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, nhiều ngân hàng niêm yết vượt 7%/năm

7 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm từ đầu năm

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây đã điều chỉnh tăng 0,1%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng.

Theo biểu lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 6,2%/năm, kỳ hạn 12-60 tháng ở mức 6,3%/năm; các kỳ hạn 1-5 tháng được giữ nguyên, cao nhất 4,75%/năm.

Tại quầy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng được nâng lên 5,7%/năm, kỳ hạn 12-60 tháng đạt 5,8%/năm. Khách hàng ưu tiên được hưởng lãi suất tới 6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ngoài ra, LPBank áp dụng lãi suất đặc biệt 6,2%/năm cho khoản tiền gửi 13 tháng từ 300 tỷ đồng.

Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến duy nhất ở kỳ hạn 12 tháng, tăng 0,2%/năm lên 6,4%/năm - mức cao nhất hiện được ngân hàng áp dụng.

Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên, gồm: kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm; 6 tháng 6,2%/năm; 7-8 tháng 5,4%/năm; 9-11 tháng 5,45%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 13-60 tháng tiếp tục được niêm yết ở mức 6,2%/năm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Từ đầu năm, có 7 ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Trong đó, 6 đơn vị điều chỉnh tăng là VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo. ACB là đơn vị duy nhất giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm do ACB vừa công bố, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng giảm nhẹ 0,05%/năm xuống còn 4,65%/năm; kỳ hạn 3 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên giảm 0,1%/năm xuống còn 4,65%/năm.

ACB chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Lãi suất huy động phân hóa mạnh: Nhiều ngân hàng vượt mốc 7%/năm

Ở các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến dao động từ 3-4,8%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) duy trì mức thấp nhất, chỉ khoảng 2,1-3,5%/năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trả cao hơn mặt bằng chung, như OCB, PGBank, VIB, VPBank, BVBank… với lãi suất xấp xỉ 4,7-4,75%/năm.

Tại kỳ hạn trung bình 6-9 tháng, mặt bằng lãi suất được đẩy lên rõ rệt, phổ biến trong khoảng 5-6,3%/năm. Nhóm ngân hàng lớn vẫn ở mức thấp hơn (khoảng 3,5-4,5%/năm), trong khi các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ cạnh tranh mạnh, tiêu biểu như PGBank (7,1%/năm), Bac A Bank (6,8%/năm), Techcombank (6,85%/năm), ABBank, OCB, LPBank, NCB với mức từ 6,2-6,5%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Ở kỳ hạn dài 12-18 tháng, lãi suất tập trung chủ yếu trong vùng 5,5-6,5%/năm, phản ánh xu hướng các ngân hàng ưu tiên hút vốn trung và dài hạn. Đáng chú ý, có 15 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/năm trở lên cho kỳ hạn 12 tháng, trong đó PGBank (7,2%/năm), Techcombank (6,95%/năm), Bac A Bank (6,85%/năm) và OCB (6,6%/năm) là những đơn vị có biểu lãi suất cao nhất thị trường, vượt xa nhóm ngân hàng quốc doanh chỉ quanh 5,2-5,3%/năm.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động đang duy trì xu hướng phân hóa. Nhóm ngân hàng quốc doanh giữ vai trò “neo” lãi suất ở mức thấp, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, đặc biệt là các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, đẩy lãi suất lên cao hơn mặt bằng chung để tăng sức cạnh tranh và thu hút dòng tiền gửi trung - dài hạn.