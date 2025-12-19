Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống còn 4,6%

Rời xa vùng đỉnh 7,5% hồi đầu tháng, lãi suất liên ngân hàng liên tục lao dốc và hiện đã thủng mốc 5%. Trong bối cảnh thanh khoản dồi dào, nhà điều hành đã quay lại hút ròng tiền về.

Dữ liệu mới nhất từ Vira cho thấy thị trường tiền tệ đang trải qua những nhịp điều chỉnh mạnh mẽ. Chốt phiên giao dịch ngày 18/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đồng loạt giảm sâu hơn 1 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với đầu tuần.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chiếm doanh số giao dịch lớn nhất - đã giảm xuống còn 4,6%/năm. Các kỳ hạn khác cũng hạ nhiệt nhanh chóng: Kỳ hạn 1 tuần còn 5,1%; kỳ hạn 2 tuần xuống 7,2% và kỳ hạn 1 tháng lùi về 7,1%.

Trước đó, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước ngày 17/12 cũng ghi nhận lãi suất bình quân qua đêm đã giảm về mức 4,48%/năm.

Như vậy, so với mức đỉnh 7,49%/năm thiết lập trong phiên căng thẳng ngày 8/12, lãi suất qua đêm đã "bốc hơi" tới hơn 3 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản cục bộ từng khiến lãi suất leo thang hồi đầu tháng 10 và tháng 11 đã được giải tỏa, dòng tiền trong hệ thống ngân hàng đang trở nên dồi dào hơn.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp đà giảm xuống 4,6% (Ảnh: Vira).

Sự cải thiện của thanh khoản được thể hiện rõ nét qua hoạt động trên thị trường mở (OMO). Trong phiên 17/12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố cho mỗi kỳ hạn 7, 28 và 91 ngày với lãi suất 4,5%. Tuy nhiên, kết quả là không có thành viên nào trúng thầu.

Việc các tổ chức tín dụng không mặn mà vay vốn từ kênh OMO, dù lãi suất chào thầu (4,5%) đang khá sát với lãi suất thị trường, là tín hiệu cho thấy các nhà băng đã tự cân đối được nguồn vốn và không còn nhu cầu hỗ trợ thanh khoản cấp bách từ nhà điều hành.

Ở chiều ngược lại, lượng tín phiếu đáo hạn trong phiên lên tới 6.897 tỷ đồng. Do không phát sinh lượng bơm mới, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hút ròng 6.897 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh này. Tính đến cuối ngày 17/12, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm về mức xấp xỉ 360.687 tỷ đồng.

Giới phân tích nhận định, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt nhanh chóng là kết quả của loạt giải pháp điều hành linh hoạt thời gian qua. Sau giai đoạn tăng lãi suất OMO lên 4,5% và thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày để bơm VND ra thị trường, "cơn khát" thanh khoản đã được xoa dịu, đưa thị trường tiền tệ trở lại trạng thái cân bằng ổn định.