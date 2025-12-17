Lãi suất ngân hàng cho nhau vay giảm sâu ở nhiều kỳ hạn

Chốt phiên giao dịch ngày 16/12, trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,25-1 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm xuống 5,3%; kỳ hạn 1 tuần còn 5,8%; kỳ hạn 2 tuần xuống 6,7% và kỳ hạn 1 tháng là 7,15%.

Tương tự, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD cũng giảm 0,01-0,03 điểm phần trăm ở hầu hết kỳ hạn ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn 1 tuần.

Theo đó, lãi suất liên ngân hàng USD kỳ hạn qua đêm xuống 3,69%; kỳ hạn 1 tuần còn 3,75%; kỳ hạn 2 tuần là 3,8% và kỳ hạn 1 tháng là 3,88%.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở các kỳ hạn 3 năm và 15 năm trong khi tăng ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên với mức: 3 năm là 3,02%; 5 năm là 3,23%; 7 năm là 3,49%; 10 năm là 3,99% và 15 năm là 4,06%.

Lần giảm này là lần giảm đáng chú ý của lãi liên ngân hàng, sau thời gian tăng liên tục. Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt phản ánh nguồn cung thanh khoản dần được cải thiện sau khi NHNN triển khai đồng thời nhiều nghiệp vụ tăng lãi suất cho vay trên thị trường OMO lên 4,5% và thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày.

Lãi suất liên ngân hàng VND giảm sâu ở các kỳ hạn ngắn (Nguồn: Vira).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc kết hợp đồng bộ các công cụ lãi suất, thanh khoản và tỷ giá không chỉ giúp ổn định thị trường tiền tệ trong ngắn hạn mà còn tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, duy trì niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào khả năng điều hành chính sách của cơ quan quản lý.