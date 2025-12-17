Lãi suất ngân hàng cho nhau vay giảm sâu ở nhiều kỳ hạn
(Dân trí) - Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ giảm sâu, cho thấy nguồn cung thanh khoản dần được cải thiện.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/12, trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,25-1 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần.
Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm xuống 5,3%; kỳ hạn 1 tuần còn 5,8%; kỳ hạn 2 tuần xuống 6,7% và kỳ hạn 1 tháng là 7,15%.
Tương tự, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD cũng giảm 0,01-0,03 điểm phần trăm ở hầu hết kỳ hạn ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn 1 tuần.
Theo đó, lãi suất liên ngân hàng USD kỳ hạn qua đêm xuống 3,69%; kỳ hạn 1 tuần còn 3,75%; kỳ hạn 2 tuần là 3,8% và kỳ hạn 1 tháng là 3,88%.
Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp giữ nguyên ở các kỳ hạn 3 năm và 15 năm trong khi tăng ở các kỳ hạn còn lại, chốt phiên với mức: 3 năm là 3,02%; 5 năm là 3,23%; 7 năm là 3,49%; 10 năm là 3,99% và 15 năm là 4,06%.
Lần giảm này là lần giảm đáng chú ý của lãi liên ngân hàng, sau thời gian tăng liên tục. Mặt bằng lãi suất hạ nhiệt phản ánh nguồn cung thanh khoản dần được cải thiện sau khi NHNN triển khai đồng thời nhiều nghiệp vụ tăng lãi suất cho vay trên thị trường OMO lên 4,5% và thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc kết hợp đồng bộ các công cụ lãi suất, thanh khoản và tỷ giá không chỉ giúp ổn định thị trường tiền tệ trong ngắn hạn mà còn tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, duy trì niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào khả năng điều hành chính sách của cơ quan quản lý.
Trước đó, lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh trong nửa đầu tháng 12 và đạt mức trên 7% - cao nhất trong 3 năm trở lại đây, bất chấp hoạt động hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà điều hành qua kênh OMO với số dư lưu hành cao kỷ lục.
Giai đoạn này, NHNN được biết đã kích hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng nhằm "giải cơn khát" thanh khoản VND.
Cụ thể, NHNN mua USD từ các ngân hàng và sau 14 ngày bán lại. Về bản chất, ngân hàng thương mại giao USD cho NHNN và nhận lại VND ngay lập tức, rồi hai tuần sau mua lại USD theo tỷ giá đã ấn định.
Điều này giúp NHNN bơm VND vào hệ thống bằng chính nguồn USD trong hệ thống ngân hàng - một loại tài sản có tính thanh khoản cao nhưng lâu nay chưa được sử dụng triệt để trong điều tiết thị trường tiền tệ.