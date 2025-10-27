Lãi đầu tư chứng khoán "cứu" 2 ông lớn bất động sản

Thị trường chứng khoán thời gian qua có nhiều diễn biến tích cực. Nếu như tháng 7, tháng 8, VN-Index duy trì đà tăng trưởng tích cực thì tới tháng 9, chứng khoán bùng nổ bởi thông tin nâng hạng lên thị trường mới nổi. Có thời điểm, VN-Index bật tăng và thiết lập đỉnh mới, vượt 1.697 điểm.

Một số doanh nghiệp trong ngành bất động sản, với truyền thống đầu tư chứng khoán, cũng gặt hái được những thành quả đáng kể từ "con sóng" này.

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) trong quý III không có doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, công ty ghi nhận doanh thu tài chính nhờ lãi tiền gửi và đầu tư chứng khoán gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt gần 58 tỷ đồng.

Do đó, cả quý, doanh nghiệp vẫn lãi gần 13 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ dù doanh thu chỉ vỏn vẹn gần 4 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty Đô thị Từ Liêm tại ngày 30/9 (Nguồn: BCTC quý III).

Tại ngày 30/9, Đô thị Từ Liêm dành gần 474 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, chiếm 24% tổng tài sản. Khoản đầu tư lớn nhất trị giá hơn 238 tỷ đồng vào cổ phiếu TCH của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Công ty tạm lãi khoảng 100 tỷ đồng với khoản đầu tư này.

Ngoài ra, danh mục đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp này còn có DBC, DCM, HHS, HPX, PAN, SGT, VAB. Trong số này, công ty tạm trích lập dự phòng 8,5 tỷ đồng - con số rất nhỏ so với giá trị đầu tư.

Câu chuyện tương tự xảy ra ở Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN). Trong 9 tháng, công ty đạt doanh thu gần 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính vượt hơn 137 tỷ đồng, tăng 39%, trong đó hơn 128 tỷ đồng là lãi đầu tư chứng khoán. Nhờ vậy, lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 145 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Danh mục đầu tư của Nhà Đà Nẵng tại ngày 30/9 khá đa dạng, đạt gần 492 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM (Vinhomes) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư, đạt gần 93 tỷ đồng. Với đà tăng của cổ phiếu VHM trong thời gian qua, công ty tạm lãi khoảng 84 tỷ đồng.

Nhà Đà Nẵng cũng rót tiền mua cổ phiếu HPG, GMD, DGC, BSR, PNJ, HDG, TCB... Với diễn biến tích cực của thị trường, doanh nghiệp đã giảm phần trích lập dự phòng vào cổ phiếu, từ 49 tỷ đồng hồi đầu năm còn 9 tỷ đồng vào cuối quý III.