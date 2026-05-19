Kinh tế Trung Quốc đón tin buồn

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố, doanh số bán lẻ - thước đo quan trọng phản ánh sức mua của người tiêu dùng - chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với dự báo tăng 2% của giới phân tích và giảm mạnh so với mức tăng 1,7% trong tháng 3. Theo các chuyên gia, đây cũng là tốc độ tăng thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 4,1% trong tháng 4, thấp hơn đáng kể so với mức 5,7% của tháng trước và không đạt kỳ vọng tăng 5,9% trong khảo sát của Reuters.

Đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị - bao gồm bất động sản và hạ tầng - giảm 1,6% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 1,6%. Trước đó, chỉ tiêu này còn tăng 1,7% trong quý I/2026.

So với đỉnh năm 2021, đầu tư vào bất động sản Trung Quốc hiện đã giảm một nửa. Theo bà Lizzi Lee, chuyên gia tại Center for China Analysis, việc giá nhà tiếp tục lao dốc có thể gây thêm áp lực lên tài sản của các hộ gia đình, đồng thời kéo theo làn sóng cắt giảm việc làm trong lĩnh vực xây dựng và các ngành liên quan.

Tàu container tại Giang Tô, Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Điểm sáng hiếm hoi đến từ lĩnh vực thương mại. Xuất khẩu Trung Quốc tăng 14,1% trong tháng 4, vượt xa mức dự báo 7,9%, khi các nhà máy đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu tích trữ hàng hóa của khách hàng quốc tế trước lo ngại chiến sự Iran có thể khiến chi phí đầu vào toàn cầu leo thang. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị cũng giảm nhẹ từ 5,4% xuống còn 5,2%.

Ông Zhang Zhiwei, Chủ tịch Pinpoint Asset Management, nhận định xuất khẩu tăng mạnh đã phần nào bù đắp sự suy yếu của nhu cầu trong nước, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm tốc của nền kinh tế.

Tuy vậy, ông cho rằng Bắc Kinh có thể chưa vội tung thêm các gói kích thích mới cho tới khi xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ ràng hơn.

Trong cuộc họp báo ngày 18/5, ông Fu Linghui, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cảnh báo biến động trên thị trường năng lượng và những gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột Trung Đông gây ra đang tiếp tục phủ bóng lên triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, theo ông Fu, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay cũng làm nổi bật hơn quyết tâm chuyển dịch sang năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Sản lượng lọc dầu của nước này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong khi chi phí nhiên liệu leo thang cũng khiến giá hàng hóa và lạm phát tiêu dùng tăng tốc trong tháng trước.

Ông Fu cho rằng giới chức cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp kích thích nhu cầu nội địa, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng. Bắc Kinh hiện xem thúc đẩy tiêu dùng trong nước là ưu tiên hàng đầu của năm nay, song các biện pháp kích cầu được triển khai đến nay vẫn cho thấy hiệu quả khá hạn chế.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ hiện tại cho tới khi xuất hiện thêm các tín hiệu suy yếu rõ rệt hơn. Bắc Kinh được dự báo sẽ chờ số liệu GDP quý II/2026 trước khi xem xét điều chỉnh chính sách vào tháng 7. Trong quý I/2026, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5%.